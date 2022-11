Hydrogène vert : Deux entreprises israélienne et marocaine signent un MoU à la COP27

La société israélienne d'hydrogène H2Pro et le développeur marocain d'énergies renouvelables Gaia Energy ont signé, mardi, un protocole d’accord pour la fourniture d'hydrogène vert. Une signature qui s’est déroulé en marge de la conférence des Nations Unies sur le climat (COP27) organisée actuellement en Égypte, rapporte la presse israélienne.

Le fondateur et PDG de Gaia Energy, Moundir Zniber a rappelé auprès de Times of Israel que le Maroc dispose de vastes étendues de territoire pour une production d'énergie à grande échelle alimentée principalement par des éoliennes et des panneaux solaires photovoltaïques. Cela pourrait être utilisé pour produire suffisamment d'hydrogène vert, au prix le plus bas du monde, pour répondre à 20% de la demande européenne, a-t-il déclaré. Le nouvel accord ouvrirait la voie à l'intégration de la technologie de H2Pro et à l'étude de la faisabilité de la production des électrolyseurs de H2Pro au Maroc, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le PDG de H2Pro, Talmon Marco a déclaré qu'il s'agissait de loin du plus gros accord commercial pour l'entreprise à ce jour. Interrogé sur la valeur de l'accord, il a expliqué qu’«à l'échelle du gigawatt, c'est des centaines de millions de dollars, sinon plus». «Cela prendra du temps. Nous devons encore atteindre la maturité avec la technologie, mais c'est définitivement un pas en avant», a-t-il assuré.

L'accord a été annoncé en présence de la ministre israélienne de la protection de l'environnement, Tamar Zandberg, de Lior Ben Dor, directeur du ministère israélien des Affaires étrangères pour l'Égypte et le Maghreb, et de Rachid Tahiri et Kelthoum Belhaj, hauts fonctionnaires du ministère marocain de la Transition énergétique et du développement durable.

H2Pro est la branche commerciale d'une innovation développée par le Grand Technion Energy Program du Technion - Israel Institute of Technology à Haïfa. L'entreprise sépare l'hydrogène de l'oxygène en plusieurs étapes dans une technique qui utilise l'électricité plus efficacement.

Gaia Energy est pour sa part un leader dans le domaine des énergies renouvelables, travaillant avec de grands services publics, des opérateurs de réseaux nationaux et des gouvernements pour aider à alimenter l'Afrique en énergies renouvelables. Il a six gigawatts de projets en cours de développement et prévoit sept autres projets d'une capacité totale de 40 gigawatts à travers le continent.