L’ambassade des Etats-Unis au Maroc commémore l'anniversaire de l’Opération Torch

En novembre, l’ambassade des Etats-Unis au Maroc commémore le 80e anniversaire de l’Opération Torch. En partenariat avec la Direction de l’histoire militaire (DHM) des Forces armées marocaines (FAR), la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc (BNRM), le musée de la Légation américaine de Tanger et la Garde nationale de l’Utah, elle organise deux expositions, des conférences et des évènements pour souligner l’importance de cet anniversaire, indique-t-elle dans un communiqué.

Pour la représentation diplomatique, les événements marquants de cette période «constituent le fondement du partenariat crucial en matière de sécurité qui lie aujourd’hui les Etats-Unis au Maroc». «Le Maroc abritait une base aéronavale américaine à Kénitra, à l’apogée de la guerre froide. Ainsi, «en 2023, l’ambassade américaine célébrera le 20ème anniversaire des liens officiels entre les FAR et la Garde nationale de l’Utah, dans le cadre du Programme de partenariat d’Etat du Département américain de la Défense (SPP), qui a renforcé la coopération sécuritaire entre les Etats-Unis et le Maroc», annonce le communiqué.

Mardi, plusieurs dizaines de militaires et de diplomates américains, notamment le Consul général américain Lawrence Randolph et le Général de brigade Jon Solem du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM), se sont rassemblés au niveau du marqueur de la Western Naval Task Force, au cimetière militaire de Ben M’Sik à Casablanca, afin de rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie pendant l’Opération Torch.

Hier soir, le musée de la Légation américaine à Tanger a également inauguré officiellement une exposition permanente sur l’Opération Torch. Intitulée «La Légation, le Maroc et la Seconde Guerre mondiale», elle explore la façon dont la guerre a transformé les relations entre les Etats-Unis et le Maroc et le rôle joué par la Légation – la plus ancienne mission diplomatique des Etats-Unis dans le monde. A partir du 14 novembre à Rabat, la BNRM abritera une exposition d’une semaine sur l’Opération Torch.

Les commémorations de novembre comprennent également une série de conférences publiques animées par Meredith Hindley, auteure de «Destination Casablanca : Exile, Espionage, and the Battle for North Africa in World War II», qui interviendra à la Faculté des Sciences Humaines – Saïs de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès et à l’Espace Américain d’Oujda, cette semaine.