Défense : «Jebel Sahara», un exercice militaire entre les FAR et l’armée britannique

Le Maroc accueille, pendant trois semaines, l’«Exercice Jebel Sahara» qui réunit l’armée britannique et les Forces armées royales (FAR), indique la presse spécialisée britannique.

Les manœuvres qui se déroulent près de Marrakech, est une occasion pour les militaires britanniques «d'apprendre de l'expérience des troupes marocaines opérant dans les conditions chaudes, sèches et exigeantes du désert. En échange, ils partagent avec les Marocains leurs compétences durement acquises en matière de patrouille, à pied et en véhicule ; adresse au tir; démolitions; et les soins aux blessés», précise la même source.

«L'Exercice Jebel Sahara consiste à développer notre préparation aux opérations. Nous nous sommes entraînés sur un terrain exigeant et inconnu et, en travaillant côte à côte avec les Marocains, nous avons appris de leur expérience dans le désert et développé une compréhension culturelle qui nous aidera si nous opérons avec les troupes nord-africaines dans l’avenir», a déclaré Ash Neve, un officier britannique.

Le Maroc est un partenaire de longue date du Royaume-Uni en Afrique du Nord. Le premier exercice bilatéral «Jebel Sahara» remonte à 1989.