Allemagne : La Saxe fait don d’un vacci-bus au Maroc

L’Etat libre de Saxe, à l’Est de l’Allemagne, a fait don d’un vacci-bus au Maroc, alors que la volonté de se faire vacciner dans l’État fédéral diminue de plus en plus. Selon le quotidien allemand Bild, le vacci-bus de la Croix-Rouge allemande se trouvait depuis longtemps dans le garage de Hainichen.

«Nous n’avons plus besoin de notre vacci-bus, qui a parcouru 4 000 km à travers l’État libre et dans lequel 13 000 vaccinations contre le coronavirus ont été administrées», explique le Dr. Kai Kranich. L’organisation caritative Croissant-Rouge a été intéressée par l’achat de l’appareil et reçoit maintenant, en plus du bus de vaccination, également du matériel pour le sauvetage en montagne, a-t-il ajouté.

Mardi prochain, le vacci- bus sera remis au Maroc, alors que deux ambulanciers qui font aussi le voyage effectueront la première hospitalisation. Bild explique aussi que le vacci-bus peut continuer à être utilisé pour la vaccination, mais aussi pour la formation aux premiers secours.