Défense : L’inspecteur général des FAR visite les Etats-Unis

L’inspecteur général des Forces armées royales, le général Belkhir El Farouk effectue une visite aux Etats-Unis. Il a eu, hier à Washington, des entretiens avec le vice-président des chefs d'état-major interarmées, l'amiral Christopher W. Grady, indique le porte-parole du Pentagone dans un communiqué.

L’échange entre les deux parties a porté sur «la coopération en matière de sécurité, le renforcement de la préparation militaire et d'autres points d'intérêt mutuel. Les Etats-Unis et le Maroc partagent une relation militaire bilatérale solide qui contribue à la stabilité et à la sécurité de l'Afrique du Nord», ajoute la même source.

Ce déplacement du numéro 2 des FAR à Washington intervient trois semaines après la visite qu’a effectuée, 17 et 18 octobre au royaume, le général du Corps des Marines des Etats-Unis et chef du Commandement américain pour l'Afrique (AFRICOM), Michael Langley. A Rabat, le responsable américain a eu des entretiens avec Belkhir El Farouk, et le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi.

Le projet de loi de finances 2023, adopté par le gouvernement Akhannouch, a alloué au département d’Abdellatif Loudiyi, environ 120 MMDH (environ 12MM$) contre presque 116 MMDH une année plus tôt.

La visite de Belkhir El Farouk aux Etats-Unis coïncide avec les élections de mi-mandat. Une victoire des Républicains dans les deux Chambres du Parlement pourrait lever le blocage de contrats d’armement au profit des FAR, conclus en décembre 2020, sous la présidence de Donald Trump.