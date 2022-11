Maroc : L’ONEE inaugure le projet d’électrification du poste d'El Guerguarate

A l’occasion du 47ème anniversaire de la Marche Verte, l’Office national de l’electricité et de l’eau potable (ONEE) a lancé, lundi, les travaux d’un projet structurant relatif à la création d’un Poste Source 60/22 kV au PK40 à la Commune Argoub et au raccordement au réseau électrique national des centres émergents de cette province. Après le raccordement de Dakhla au réseau national de l’électricité en février 2021, l'ONEE poursuit ainsi sa politique d’accompagnement du développement socio-économique des communes et centres émergents de la région Dakhla-Oued Ed-Dahab et ce, à travers la programmation et la réalisation de plusieurs infrastructures notamment de distribution de l’énergie électrique, indique l’office dans un communiqué.

D’un coût global de 148 millions de dirhams, ces infrastructures «permettront le raccordement des sites de pêche N’Tireft, Labouirda, Imoutlane, du Centre de la Commune El Argoub, des projets agricoles des Communes El Argoub et Bir Anzarane ainsi que de la zone touristique de la baie de Dakhla», indique-t-on. Cet ambitieux projet, dont les travaux sont prévus d’être achevés en juin 2024, permettra également l’alimentation en énergie électrique du nouveau port Dakhla Atlantique et du nouveau Pôle Urbain PK40.

Concernant la Province d’Aousserd, l'ONEE y a également programmé plusieurs projets afin d'accompagner le développement socio-économique des Communes et Centres émergents de cette Province.

Dans la même journée, Abderrahim El Hafidi, directeur général de l’office et Abderrahmane El Jaouhari, gouverneur d’Aousserd, a également procédé à l’inauguration et mise en service de l’électrification du poste frontalier d’El Guerguarate, assurée via son raccordement au réseau électrique du centre de Bir Gandouz. Ce projet a nécessité la construction d’un réseau de distribution Moyenne Tension d’une longueur de 84 km et Basse Tension de 6 km ainsi que le renforcement de la Centrale de Bir Gandouz et la réalisation d’une Centrale solaire avec Système de Stockage.

Ce projet, dont les travaux ont été lancés en novembre 2021, a nécessité un investissement de 77 MDH cofinancés par l’ONEE, la région, la Direction générale des collectivités territoriales et l’APDS.