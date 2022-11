Maroc-Espagne : Albares met en avant le partenariat «mutuellement bénéfique»

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a mis en exergue le partenariat «mutuellement bénéfique» entre son pays et le Maroc, assurant que les relations entre Madrid et Rabat sont «un exemple à suivre par les autres pays de la région». «Nous voulons avoir avec tous nos voisins la même relation que nous avons avec le Maroc», a indiqué José Manuel Albares, qui participait, lundi soir, à un Forum à Santa Cruz de Tenerife, relevant que les relations entre les deux pays sont fondées sur «le respect et le bénéfice mutuels, l'absence d'actions unilatérales et la non-ingérence dans les affaires intérieures».

Dans ce contexte, le chef de la diplomatie espagnole s’est félicité des résultats de la nouvelle dynamique enclenchée entre les deux pays, depuis la visite du président du gouvernement, Pedro Sanchez, au Maroc en avril dernier. «Tous les points» contenus dans la Déclaration hispano-marocaine du 7 avril sont en cours de réalisation, a-t-il assuré, rappelant que la connectivité aérienne et maritime a été pleinement rétablie et la collaboration en matière de migration et de lutte contre les mafias de trafic d'êtres humains s'est accrue.

Selon Albares, «toutes les routes migratoires vers l'Europe sont en croissance, sauf celles qui se dirigent vers l'Espagne».

Sur le volet économique, le ministre a fait savoir que le commerce bilatéral a été relancé, atteignant une valeur de 7 milliards d'euros depuis le début de l'année, soit 2 milliards de plus que l'année dernière.