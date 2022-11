France : 400 kg de résine de cannabis dissimulés dans un camion en provenance du Maroc

Un routier marocain a été interpellé, la semaine dernière, par les douanes à Nice-Saint-Isidore, après la découverte de 400 kg de résine de cannabis, dissimulés dans les parois de sa remorque, qui paraissait vide. Les faits datent du jeudi dernier, vers 21 heures, rapporte Nice Matin.

Originaire de Tanger et âgé de 44 ans, ce père de famille, au chômage, aurait «rendu service» à un inconnu, qui lui aurait proposé de livrer des légumes en provenance du Maroc à Perpignan, selon son avocat Me Roland Lemaire. Une livraison qui a effectivement eu lieu. L’homme avait ensuite comme mission de se rendre à Nice et d'attendre les consignes. Après 24 heures d'attente, il a été contrôlé par les douaniers.

Placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nice, qui pense que la drogue était destinée au marché italien, le routier a été déféré au parquet samedi. Il a été décidé de le renvoyer lundi en correctionnelle. Hier, le Marocain a comparu devant ledit tribunal.