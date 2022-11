Tanger : Une mineure arrêtée pour coups et blessures entraînant la mort d’un étudiant

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont interpellé, lundi après-midi, en coordination avec leurs homologues de la ville de Tétouan, et sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une mineure de 17 ans soupçonnée de coups et blessures à l'arme blanche entraînant la mort d’un étudiant de 20 ans. Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de la police judiciaire de Tanger, appuyés par des techniciens de la scène du crime, avaient entrepris, samedi dernier, la procédure de constatation du corps de la victime, qui avait été découvert à son domicile à Tanger où il résidait seul, notant que le corps de la victime portait plusieurs coups de couteau au niveau des membres supérieurs qui lui auraient été assénés à l’aide d’un objet contondant.

Les recherches et investigations minutieuses menées sur le terrain par les équipes de la Sûreté ont permis l’interpellation de la principale mise en cause soupçonnée d'avoir commis ces actes criminels, relève la même source, soulignant que l’enquête judiciaire en cours tend à déterminer le mobile du crime. Ces recherches ont également permis d’interpeller un membre de la famille de la prévenue, pour son implication présumée dans la non-dénonciation du crime et la destruction de l’arme du crime ainsi que de certains objets issus d’activités criminelles.

La mise en cause a été placée sous surveillance policière, eu égard à son statut de mineure, tandis que son proche a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.