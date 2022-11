France : Cafouillage à cause de la photo d’une femme voilée dans un calendrier des Armées

Le ministère des Armées en France a reconnu, ce lundi, l’existence d’un calendrier montrant une femme voilée, après avoir dénoncé un «photomontage». Il a fini par reconnaître que le calendrier «n'a pas été validé par la hiérarchie». Le département a été mis en cause, dimanche, par Damien Rieu, ancien de Génération identitaire et actuellement membre de Reconquête !, le parti d’Eric Zemmour. Le militant d’extrême droite a fustigé une «promotion du voile islamique», a rapporté Le Figaro.

«Une photographie d’un calendrier du ministère des Armées circule sur les réseaux sociaux. Ceci est un photomontage. Soyez vigilants, ne relayez pas de fausses informations», a initialement annoncé, dimanche soir, le ministère. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a même retweeté ce démenti. Mais ce lundi matin, le ministère a fini par supprimer son démenti et reconnaître l’authenticité de la photo, tout en soulignant qu’il ne s’agit pas d’un «support de communication officiel».

Il s’agit en fait, selon les informations du quotidien Le Figaro, d’un «calendrier édité et distribué par le commissariat des Armées, un service interarmées placé sous les ordres du chef d’Etat-Major Armées et qui participe à l’administration générale des militaires et des gendarmes».

Le ministère apporte alors ses précisions : «Après vérification approfondie, le calendrier qui circule sur les réseaux sociaux est une initiative d’une équipe d’un service du ministère (…) Ce projet n’a jamais été validé par la hiérarchie. Produit interne d’un service, il n’a aucune valeur officielle (…) L’idée derrière ce choix de photo visait à valoriser le personnel civil de recrutement local qui contribue de manière essentielle aux missions de nos armées sur le terrain.»