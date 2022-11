Italie : Un ouvrier marocain mort écrasé par des tubes à Turin

Un ouvrier marocain a perdu la vile, ce lundi, dans un accident de travail à La Loggia, commune de la ville métropolitaine de Turin, dans le nord-ouest de l'Italie. Selon la section locale de La Repubblica, l’homme, âgé de 41 ans, a rendu l’âme sur place après avoir été écrasé par un grand nombre de tubes.

Le défunt avait été engagé par une société de travail intérimaire pour travailler au sein de l’entreprise La Alessio Tubi de La Loggia. Les pompiers sont intervenus pour libérer le corps du poids des tubes et ont constaté que la victime a succombé à ses blessures. Les carabiniers ont ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités dans cet accident de travail.

«Il n’est vraiment pas tolérable qu’il y ait un mort dans un accident de travail chaque jour en Italie», a déploré Edi Lazzi, secrétaire général de Fiom Torino, syndicat des ouvriers et métallurgistes affilié à la Confédération générale italienne du travail (CGIL). «Turin est l’une des villes où, malheureusement, les accidents se produisent avec une fréquence très élevée», a-t-il déploré, pointant «le manque d’investissements dans la santé et la sécurité des ouvriers de la part des entreprises» et appelant à des mesures pour mettre fin à ce fléau.