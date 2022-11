EAU : Une école marocaine qualifiée en finale du Défi de la lecture arabe

L'école El Mokhtar Jazoulit de Rabat s'est qualifiée en finale de la compétition «Ecole distinguée» dans le cadre des éliminatoires du Défi de la lecture arabe à Dubaï. Ainsi, l'école marocaine tentera d'obtenir le plus grand nombre de votes électroniques pour remporter le titre, face à une école saoudienne et une école bahreïnie, qualifiées elles aussi parmi 92 000 établissements du monde arabe, à l'issue de qualifications tenues sous forme numérique.

L'école gagnante obtiendra une récompense s'élevant à 1 million de dirhams émiratis (272 294 euros), qui sera investie dans les efforts du renforcement de la culture de la lecture et l'apprentissage auprès des étudiants, ont indiqué les organisateurs, précisant que plus de 22,27 millions étudiants, issus de 44 pays, ont participé à cette édition du Défi de la lecture arabe.

L'école El Mokhtar Jazoulit, qui s'est classée première au niveau national, a organisé plusieurs initiatives soutenant l'idée du défis visant la consolidation de la culture de la lecture, dont notamment le Club de la lecture arabe, l'Atelier d'écriture de nouvelles, ainsi que la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe et de la Journée mondiale du livre.

Organisé par les Initiatives mondiales Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, le Défi vise à encourager une dynamique de lecture et de savoir, consolidant les valeurs de la communication, du dialogue et de l'ouverture sur les différentes cultures. Le concours consacre la lecture et l'apprentissage en tant que culture quotidienne dans la vie des étudiants et ambitionne de fortifier la langue arabe et consolider son rôle comme canal de transmission, de production et de diffusion de savoir.

Selon les organisateurs, le vote est ouvert au public partout dans le monde via le site web de la compétition.