Le Maroc à la Coupe du monde #4 : La célébration précoce d’une qualification non acquise

Après avoir raté la Coupe du monde de 1990, le Maroc prend part à l’édition 1994 organisée aux Etats-Unis. Une participation qui sera la plus décevante dans l’histoire des lions, avec trois défaites successives face à la Belgique, l’Arabie saoudite et le Pays-Bas.

Quatre ans plus tard, lors des éliminatoires, le Maroc décroche son ticket de qualification en occupant la tête du Groupe 5 avec 16 points, après avoir battu, lors du deuxième tour, la Sierra Leone (4-0 pour l’aller et 1-0 pour le match retour), le Ghana (2-2 puis 1-0) et le Gabon (4-0 puis 2-0). Il représente ainsi l’Afrique aux côtés du Nigéria, la Tunisie, le Cameroun et l’Afrique du Sud.

Deux victoires et une défaite

Placé dans le groupe A, les Lions de l’Atlas jouent alors leur premier match, le 10 juin 1998, contre la Norvège, au stade de la Mosson à Montepellier. A la 37e minute, une passe décisive de Tahar El Khalej permet alors à l’international marocain Mustapha Hadji d’ouvrir le score. Toutefois, avant la mi-temps, les Norvégiens parviennent à l'égaliser. A la reprise du match, bien qu’Abdeljalil Hadda alias Camacho parvient à visiter le but norvégien à la 60e minute, le défenseur norvégien Dan Eggen égalise une minute plus tard. La rencontre se termine sur un nul.

Lors du deuxième match, qui se déroule le 16 juin au stade de la Beaujoire à Nantes, les Lions croisent le fer avec le Brésil. Ils essuient toutefois une défaite par trois buts à zéro devant 35 000 spectateurs.

Cependant, les hommes d’Henri Michel ne perdent pas espoir. Devant l’équipe d'Écosse, lors de la troisième journée, ils parviennent à terminer la première mi-temps sur un score de 1 but à zéro, grâce à Salaheddine Bassir. A la reprise du match, Camacho marque un deuxième but pour les Lions à la 47e minute du jeu, avant que Bassir ne marque le 3ème but de la rencontre à la 86e minute.

Une victoire qui devait permettre aux Lions de se qualifier au prochain tour, si le Brésil aurait gagné son match contre la Norvège. Les Lions, et avec eux l’ensemble des Marocains, ont ainsi célébré tôt une victoire qui n’était pas encore acquise.

La victoire «suspecte» de la Norvège face au Brésil

Alors que le Brésil, assuré de sa qualification, avait terminé la première mi-temps sur un nul vierge, le match reprend avec un premier but des brésiliens à la 78e minute. Les Norvégiens parviennent toutefois à égaliser, 5 minutes plus tard. L'arbitre américain, Estanfiar Baharmast accorde ainsi, à la 86e minute, un penalty pour les Norvégiens, qui parviennent à le traduire en but. La Norvège empoche ainsi le second ticket pour les huitièmes de finale.

La déception des Marocains trouve écho dans la presse internationale, qui lynche l’arbitre de la rencontre, l’accusant d’avoir accordé un penalty «inexistant» pour les Norvégiens.

Ce n’est que quelques jours plus tard qu’une vidéo prise d’un autre angle permet de constater la faute du défenseur brésilien Júnior Baiano sur le joueur norvégien Tore André Flo. Toutefois, plusieurs observateurs avaient pointé une «conspiration» contre l’équipe marocaine, pointant un relâchement dans la défense brésilienne dès la seconde mi-temps, qui aurait permis à la Norvège de prendre la place du Maroc.

Malgré cela, les Lions, de retour au Maroc, ont été accueillis comme des héros à qui la chance n’a pas souri, malgré une bonne performance à la grand-messe footballistique. Ils seront même reçu en audience par feu le roi Hassan II.

Après cette participation, les Lions de l'Atlas rateront quatre éditions consécutives de la Coupe du monde et attendront 20 ans avant de prendre part à l’édition de 2018 accueillie par la Russie.