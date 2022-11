Marrakech : Trail Palmeraie-Jbilets, les 3 et 4 décembre prochain

Le Trail Marrakech Palmeraie-Jbilets, un événement sportif d'exception, aura lieu les 3 et 4 décembre prochain, à l'initiative de l'Association Trail Maroc. Initiée en partenariat avec Palmeraie Rotana Resort, cette rencontre sportive d’exception prévue au milieu de paysages envoutants et féériques, sera déclinée en deux grandes compétitions, indique un communiqué des organisateurs.

La première compétition aura lieu le 3 décembre et s’articulera autour de deux courses de Bike qui seront organisées sur deux parcours différents : l’un de 50 km à la Palmeraie et l’autre de 80 km à Jbilets, précise la même source. Le 4 décembre prochain, sera dédié aux coureurs à pied, occasion de s’illustrer sur des parcours de 10 km, 21 km et 42 km.

«L’association Trail Maroc et Palmeraie Rotana Resort sont fières d’organiser ensemble ces épreuves sportives qui rassemblent des passionnés du sport pendant tout un weekend qui sera empreint de convivialité, de sportivité et d’aventure», a souligné Hratch Khatchanian, Directeur général de Palmeraie Rotana Resort, cité dans le communiqué. Fidèle à ses valeurs qui invitent au respect des autres, de soi et de l’environnement, l’Association Trail Maroc promeut, à travers cet événement, une pratique sportive très respectueuse de l’environnement.

Fort de ses atouts géographiques, Marrakech jouit d’un potentiel que Trail Maroc souhaite exploiter de manière responsable. La Palmeraie est un puissant patrimoine naturel et culturel marrakchi qui symbolise à la fois la beauté et la fragilité de l’écosystème. A son tour, le site ancestral de Jbilets matérialise toute la richesse naturelle d’une région magnifique qui jouit d’une diversité qui se doit à tout prix d’être préservée. Ainsi, avec l’aide de volontaires rémunérés, l’association procédera à la collecte de déchets sur une surface de 80 km2.

Parallèlement, quelques 300 enfants issus des villages de la Palmeraie et de Jbilets seront invités à participer à une course qui sera entièrement dédiée à sensibiliser ces jeunes sur la question de la protection de l’environnement.