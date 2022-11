Drake s’attire les foudres des Marocains à cause d’une nouvelle chanson

La nouvelle chanson «Jumbotron Shit Poppin» du rappeur canadien Drake fait polémique au Maroc. Et pour cause, plusieurs internautes jugent certaines paroles de ce tubes comme offensant, dégradant et humiliant à l'égard des Marocaines.

En effet, dans l’une des strophes, le chanteur qualifie une Marocaine de «salope», rapporte Le360. Dans la chanson, Drake déclare : «Thick Moroccan bitch (sic), this my fav', I'ma go on and beat it», ce qui signifie «Grosse salope marocaine (sic), c'est ma préférée, je vais continuer et la battre». Des mots qui ont irrité les internautes marocains. Certains vont même jusqu’à appeler à des poursuites en justice à l'encontre du rappeur canadien.

Cette chanson polémique fait parti de «Her Loss», le dernier album en commun de Drake et d'un autre rappeur, du nom de 21 Savage, dont la sortie a eu lieu le vendredi 4 novembre dernier.