Mohammed VI : Le développement comme levier pour défendre la marocanité du Sahara

Le 7 novembre 2015 à Laayoune, le roi Mohammed VI présidait la cérémonie de lancement du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Un vaste chantier doté de 77 milliards de dirhams. Sept ans après la signature de ce plan, la commémoration du 47e anniversaire de la Marche verte a donné l’occasion au souverain de présenter l’état d’avancement de la réalisation des projets.

«Ce programme de développement intégré est conçu pour initier une véritable dynamique économique et sociale dans la région. Sa vocation est de stimuler, dans ces territoires, la création d’emplois, d’y assurer un climat propice à l’investissement, de les pourvoir des infrastructures et des équipements qui leur sont nécessaires», a-t-il souligné.

Ainsi, le souverain a noté avec satisfaction l’exécution de 80% des projets signés devant lui, il y a sept ans. «Nous nous réjouissons des résultats positifs atteints», a affirmé Mohammed VI.

Répondre par le développement

«La voie express Tiznit-Dakhla est d’ores et déjà en phase d’achèvement. La connexion de la région au réseau électrique national est bel et bien assurée et ses réseaux de communication ont également bénéficié d’un plan de renforcement et d’extension. Par ailleurs, le projet de stations d’énergie solaire et éolienne prévu au programme a été mené à son terme. En outre, les études et les formalités administratives afférant au grand port Dakhla Atlantique ayant été finalisées, les travaux de construction démarreront prochainement», s’est félicité le souverain.

«Dans le domaine agricole, plus de six mille hectares aménagés à Dakhla et à Boujdour ont été mis à la disposition de jeunes agriculteurs de la région. De surcroît, la plupart des projets prévus dans les filières du phosphate, de l’eau et de l’assainissement affichent des taux de réalisation avancés.» Roi Mohammed VI

Le monarque a également exhorté «le secteur privé à maintenir l’engagement qu’il a pris à rehausser le niveau de l’investissement productif dans ces provinces et à mettre plus particulièrement l’accent sur les projets à vocation sociale».

Dans son discours prononcé à l’occasion de la commémoration du 47e anniversaire de la Marche verte, le roi Mohammed VI a choisi de répondre aux parties qui contestent encore la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par les arguments du développement et de l’économie, laissant de côté l'angle politique.

Un terrain où le royaume a marqué des points ces deux dernières années : En Afrique, avec l’ouverture par une vingtaine d’Etats du continent de consulats à Laayoune et à Dakhla ; au Conseil de sécurité, avec l’adoption le 27 octobre de la résolution 2654 qui conforte la position du royaume ; et enfin dans l’espace de l’Union européenne où 10 Etats soutiennent la proposition marocaine d’autonomie au Sahara occidental.

Une dynamique qui devrait se poursuivre l’année prochaine avec de nouvelles adhésions à l’initiative marocaine dans les cinq continents et l’inauguration de représentations diplomatiques au Sahara.