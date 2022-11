Marche verte : Le roi Mohammed VI insiste sur la réalisation du Gazoduc Maroc-Nigéria

A l’occasion du discours royal pour le 47e anniversaire de la Marche verte, le roi Mohammed VI a réservé de longs passages au projet du Gazoduc Maroc-Nigéria. Le chantier est la parfaite expression de la stratégie visant à renforcer les liens entre le royaume et sa profondeur africaine.

«Il Nous plaît de constater l’état présent d’avancement de ce grand projet, conformément à l’Accord signé en décembre 2016», s'est-il félicité.

Et de rappeler les étapes franchies, depuis, dans la réalisation de ce grand chantier, citant notamment le Mémorandum d’entente, conclu le 15 septembre à Rabat, avec la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et un autre conclu, le 16 octobre à Nouakchott, avec la Mauritanie et le Sénégal. Des signatures qui marquent «un jalon essentiel dans le processus de réalisation du projet» et «traduit l’engagement des pays concernés à contribuer à la concrétisation de ce projet stratégique et elle illustre leur volonté politique d’assurer son succès», a souligné le souverain.

«Compte tenu de l’intérêt particulier que Nous portons au partenariat avec les Etats de l’ouest du continent, le Gazoduc Nigéria-Maroc représente pour Nous plus qu’un projet bilatéral entre deux pays frères. Notre souhait est qu’il soit plus largement un projet stratégique profitable à l’ensemble de la région de l’Afrique de l’ouest, dont la population dépasse 440 millions d’habitants.» Roi Mohammed VI

Un message du roi Mohammed VI au président Buhari

«Outre le Maroc et la Mauritanie, ce Gazoduc offre aux quinze pays de la CEDEAO, des opportunités et des garanties en matière de sécurité énergétique et de développement socio-économique et industriel. Destiné aux générations présentes et futures, le projet œuvre en faveur de la paix, de l’intégration économique du continent africain et de son développement commun», a-t-il affirmé.

«Nous y voyons aussi un projet structurant promettant d’arrimer l’Afrique et l’Europe. Nous nous félicitons ainsi de l’appui des institutions financières régionales et internationales qui ont exprimé le souhait d’apporter leur concours effectif à sa mise en œuvre.» Roi Mohammed VI

Mohammed VI a réitéré la détermination du Maroc «d’agir toujours, de concert avec Nos frères du Nigéria et l’ensemble des partenaires, en toute transparence et responsabilité, pour que ce projet soit concrétisé dans les meilleurs délais. Par ailleurs, Nous affirmons de nouveau notre réceptivité à toute forme de partenariat fructueux visant à mener à bien ce projet africain d’envergure».

Une main tendue au successeur de Buhari. Le Nigéria a, en effet, rendez-vous le 25 février 2023 avec des élections présidentielles. Après deux mandats à la tête du pays, l’actuel chef d’Etat ne peut se présenter à ce scrutin. Avec l'arrivée au pouvoir de Buhari, en 2015, les relations entre les deux pays ont connu un net réchauffement, politiquement et économiquement. La question de la reconnaissance par Abuja de la "RASD" n'a pu entraver la nouvelle page dans les relations ces sept dernières années.

Quelques heures avant la diffusion du discours royal, l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni a remis au président Muhammadu Buhari en visite à Londres, un message du roi Mohammed VI.