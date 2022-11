Guerre électronique : Le Maroc s’équipe en Israël pour 70 M$

Le Maroc a passé commande auprès de la société israélienne Elbit Systems pour 70 millions de dollars de solutions de guerre électronique (EW) et de renseignement sur les signaux (SIGINT) "Alinet", rapporte un média spécialisé en armement.

Ce contrat, qui sera exécuté sur une période de deux ans et demi, «est une réponse du Maroc à l'acquisition par son rival algérien du système chinois CEW-03A Mobile 6×6 pour camion EW, réceptionné en septembre pour l'ajouter à ses systèmes russes Krashuka-4 et Avtobaza EW», ajoute la même source.

Pour rappel, le groupe israélien avait annoncé, dans un communiqué publié en juin, avoir remporté un contrat «pour fournir une solution de guerre électronique à un client international», mais sans décliner son identité.

«Dans le cadre du contrat, Elbit Systems fournira des unités au sol EW et SIGINT équipées de moyens électroniques de soutien, de contre-mesures électroniques ainsi que de systèmes de commande et de contrôle. Ces unités créeront une image aérienne et terrestre complète et fourniront un ordre de bataille électronique, qui permet une réponse efficace aux menaces aériennes et terrestres», indiquait alors Elbit.

Le système "Alinet" est utilisé pour supprimer les défenses aériennes de l'ennemi en recherchant des signaux radar et des signaux radio qui peuvent localiser des emplacements tels que des postes de commandement. Ces informations peuvent être combinées avec les drones Bayraktar TB2 (turcs) et Harop (israéliens), deux types d’avions sans pilotes déjà en service dans les rangs des Forces armées royales (FAR).

Pour rappel, le Maroc et Israël avaient conclu, en juin 2021 à Rabat, un accord en matière de cybersécurité qui porte sur la coopération opérationnelle, la recherche, le développement et le partage d'informations.