Partenariat entre la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise et la CCIS de Dakhla-Oued Eddahab

La Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de la région Dakhla-Oued Eddahab et la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise au Maroc (CCBLM) ont signé, samedi à Dakhla, une convention de partenariat visant à promouvoir les relations économiques et commerciales.

Signée en marge de la sixième édition du Forum international des très petites entreprises (FITPE), par le président de la CCBLM, Edwin Sluismans et le premier vice-président de la CCIS de Dakhla-Oued Eddahab, Machan Mohamed Hebat, cette convention a pour objectif de mettre en place un partenariat à même de renforcer leur contribution au développement des relations économiques, commerciales et des investissements et de favoriser les synergies et améliorer la coordination entre les parties contractantes.

En vertu de ladite convention, d'une durée d'une année renouvelable, les deux parties signataires s'engagent notamment à développer leur coopération dans plusieurs domaines, à savoir l’échange d'informations et la réalisation d'activités promotionnelles, commerciales et d'investissements, ainsi que l'échange et participation aux événements conjoints.

Par le biais de cette convention, la CCBLM et la CCIS ont convenu également d'établir des échanges réciproques et réguliers en matière de publication de toute information pouvant contribuer à une meilleure analyse des marchés, dans la perspective d'évaluer les opportunités d'affaires.

Initié par le cabinet Attitudes Conseil dans le cadre des festivités marquant le 47e anniversaire de la glorieuse Marche verte, le FITPE a pour objectif notamment de consolider la relation de confiance avec les entrepreneurs de la région Dakhla-Oued Eddahab, d’obtenir des conseils sur mesure auprès de professionnels qualifiés et d’échanger avec les différents réseaux d’accompagnement (financiers et non financiers) pour créer un écosystème plus collaboratif dans la région.