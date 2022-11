Diaspo #262 : Ahmed Mellouli, serveur devenu propriétaire d’un cabinet de conseil à Dubaï

Beaucoup des 65 000 concitoyens établis au Emirats arabes unis ont déjà rencontré Ahmed Mellouli ou entendu parler de lui au moins une fois. En effet, l’homme s’est fait connaître au fil des années, pour avoir aidé à résoudre de nombreux problèmes de la diaspora. Natif de Fès, il a un niveau d’instruction moyen, mais a pu évoluer en autodidacte, tout en maîtrisant plusieurs métiers, y compris celui de grossiste de fruits et de légumes.

Sa persévérance au travail a commencé à porter ses fruits après une courte période, lorsque l’appel téléphonique de l’un de ses proches a changé le cours de sa vie, avec une proposition d’emploi aux Emirats arabes unis. Il repart de zéro pour devenir propriétaire d’une entreprise leader à Dubaï, réputée auprès des institutions gouvernementales.

Ahmed Mellouli est revenu auprès de Yabiladi sur les souvenirs de ces années-là. «Il y a 20 ans, un de mes proches aux Emirats m’a proposé d’immigrer. J’ai beaucoup hésité, mais sous les insistances de mes sœurs et de ma mère, j’ai décidé de le rejoindre», se rappelle-t-il. Ses débuts en terre d’accueil n’ont pas été faciles. Il commence à travailler comme serveur dans un restaurant, puis devient comptable, directeur et associé dans le même établissement. En 2006, les deux entrepreneurs décident de vendre l’enseigne, après avoir reçu une bonne offre financière.

Les finances d’Ahmed Mellouli se sont améliorées. Il décide alors de revenir au Maroc, pour s’y installer définitivement et y fonder une famille. C’est sans compter un nouveau retour aux Emirats. L’entrepreneur travaille cette fois-ci pour une société de construction. Il se tourne ensuite vers le domaine de la location de voitures, avant de créer une agence de voyages.

En 2011, son ambition l’a amené à créer la Dubai Stars Company for Clearing Transactions and Printing, qui est devenue une entreprise leader dans la fourniture de services et de conseil, ainsi que l’attraction d’investisseurs. Il travaille alors auprès d’institutions gouvernementales émiraties.

Entre vie professionnelle et bénévolat

Malgré ses nombreuses responsabilités professionnelles, Ahmed Mellouli tient à s’engager dans le bénévolat, afin de venir en aide à ses concitoyens aux Emirats arabes unis. Depuis environ 14 ans, il fait partie de jeunes nationaux installés dans le pays et ayant lancé un groupe sur les réseaux sociaux, appelé Marocains aux Emirats. «J’ai rejoint le groupe et nous avons commencé à organiser des activités sportives, culturelles et sociales à travers lui. Nous organisons actuellement la cinquième saison de la Ligue marocaine de football aux Emirats, parrainée par l’ambassade du Maroc. Dimanche, nous organiserons la huitième édition pour célébrer la Marche verte», a-t-il déclaré à Yabiladi.

Le groupe organise également un ftour annuel pendant le mois de Ramadan, avec la participation des membres de la communauté marocaine, des représentants de l’ambassade du Maroc et des responsables émiratis. L’année dernière a marqué la onzième édition. Grâce à sa grande activité, le groupe reçoit des invitations à participer à de nombreux événements.

«A travers ce groupe, nous travaillons à la promotion du patrimoine culturel marocain ici aux Emirats», explique Ahmed Mellouli. «Nous avons mis à disposition nos numéros de téléphone. Nous d’inclure toute personne ayant immigré aux EAU, tout en lui fournissant l’ensemble des informations utiles et nécessaires, permettant ainsi aux nouveaux venus de ne pas être victimes d’arnaques.

«Je me porte volontaire pour fournir des services de conseil à tous ceux qui sont venus dans le pays et qui n’ont pas d’informations, et je dis que les expériences des gens appartiennent aux gens. Ici, on m’appelle le père spirituel de la communauté marocaine, compte tenu de mon engagement auprès de tous. Nous ne lésinons pas sur les moyens pour accompagner et soutenir nos concitoyens ici, moralement et aussi matériellement.» Ahmed Mellouli

En reconnaissance au pays qui lui a été une terre accueillante, en lui permettant de gravir les échelons, Ahmed Mellouli a lancé une épopée musicale, il y a quelques mois, intitulée «Les Emirats mondiaux unis», dédiée au peuple émirati. La chanson a connu la participation des artistes Fatima Zahra Kortbi, Hayat El Alaoui, et le l'artiste Youssef Hennad. L’écriture des paroles a été supervisée par le poète émirati Abdullah Shaima.

Concernant sa relation avec le Maroc, Afmed Mellouli a confié penser à un éventuel retour au pays pour y investir. «Mes filles sont revenues au Maroc pour terminer leurs études et je pense que chaque expatrié sera un jour de retour à la mère patrie», considère-t-il.