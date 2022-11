Maroc : Aterian annonce une découverte de cuivre et d’argent à haute teneur

La société d’exploration et de développement Aterian a annoncé avoir découvert des gisements de cuivre et d’argent à haute teneur sur son projet Azrar, récemment acquis au Maroc. Le projet, qui couvre une superficie de 78,4 km², est détenu par la filiale Aterian Resources. «Nous sommes impatients de poursuivre l’exploration du site et des autres zones non investies, qui, selon nous, présentent un potentiel de croissance important», a déclaré le président d’Aterian, Charles Bray, le 4 novembre dernier.

Outre le cuivre et l’argent à haute teneur apparus dans l’échantillonnage, Aterian a noté des résultats comprenant 3,79% de cuivre et 23 g/t d’argent dans un échantillon de brèche de faille, ainsi qu’un autre montrant 2,06% de cuivre avec 24 g/t d’argent. Dans l’ensemble, des minéralisations de cuivre et d’argent ont été identifiées dans cinq zones cibles. Bray a déclaré que la minéralisation avait été observée dans la brèche liée à la faille et hébergée dans des séquences sédimentaires de carbonate et de siltite. Plusieurs chantiers artisanaux ont également été identifiés à travers le projet, avec des roches hôtes considérées comme comparables à la mine de cuivre de Tizert, propriété de Managem, située à proximité.

Les travaux d’exploration à ce jour couvrent moins de 50% de la zone du projet. Un potentiel a également été identifié pour la minéralisation de cuivre et d’argent dans les sédiments stratiformes et les brèches de contact. «Ces résultats confirment les observations antérieures faites lors de la reconnaissance initiale selon lesquelles des formations géologiques potentielles pour des gisements de cuivre hébergés dans des sédiments stratiformes se produisent dans la zone du projet», a ajouté Bray.

Ce dernier a indiqué que son entreprise continuerait d’évaluer les zones inexplorées du projet et de suivre les multiples cibles générées par les équipes de terrain. «Simultanément, nous commencerons une cartographie et un échantillonnage détaillés sur les cinq zones cibles identifiées jusqu’à présent. En fin de compte, nous travaillons à l’établissement d’un vaste programme de forage», a-t-il souligné.