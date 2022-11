Morocco Foodex vise l'exportation vers le Royaume-Uni

L’établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations Morocco Foodex a organisé, vendredi à Londres, une action de promotion à destination du marché britannique. Tenu autour de la thématique Morocco, Kingdom of Taste, cet événement a permis de présenter le potentiel de l'offre marocaine et de souligner sa proximité géographique et sa capacité de réactivité face à la demande britannique.

La directrice de Morocco Foodex, Ghita El Ghorfi, a ainsi mis en exergue les chiffres en progression croissante des exportations marocaines qui dépassent aujourd'hui les 3,5 millions de tonnes, dont 2,2 millions sont constitués de fruits et légumes, 800 000 tonnes de produits de pêche et quelque 550 000 tonnes de produits agricoles transformés.

Plus de 281.000 tonnes ont été exportées au marché britannique en 2021, a détaillé Mme El Ghorfi, précisant que jusqu'à fin octobre 2022, les exportations du Maroc vers le Royaume-Uni ont progressé de 11% par rapport au même mois de l'année précédente. De son côté, le président de la Chambre britannique de commerce au Maroc, Stephen Orr, a fait remarquer les grandes possibilités de complémentarité entre les deux pays, notamment dans le domaine agricole où des transferts de technologies peuvent être réalisés des deux côtés.

Tout en soulignant l'ampleur des investissements marocains dans les énergies renouvelables qui vont, selon lui, contribuer à développer davantage le secteur industriel, M. Orr a relevé que le nouveau port, qui devrait voir le jour à Dakhla, contribuera à accroitre davantage les échanges entre les deux pays. Il a, par ailleurs, vanté la stabilité politique du Maroc, qui permet de conclure avec assurance des contrats longue durée.

Pour sa part, le représentant de l'ambassade du Maroc au Royaume-Uni, Mouad Ibriz, a indiqué que depuis la signature de l'accord d'association post-Brexit le 26 octobre 2019, le commerce de biens et de services entre les deux pays n'a fait qu'augmenter, précisant qu'une hausse de 59,2%, pour un montant d'environ 2,3 milliards de livres sterling, a été enregistrée entre 2021 et 2022. De plus, la production agroalimentaire du Maroc est conforme aux normes internationales, ce qui en fait un partenaire fiable capable de fournir au Royaume-Uni beaucoup plus de produits agricoles, a-t-il poursuivi, rappelant que les fruits et légumes représentent 36,6% des importations britanniques depuis le Maroc en 2021.

Organisé au profit d'entreprises marocaines productrices et exportatrices des fruits rouges, d'huile d'olive, d'olives de table et de produits de pêche, cet événement a été l'occasion de mettre en avant les attraits du Maroc au niveau de la qualité des produits ayant l’origine Maroc, la régularité et la capacité de production, la flexibilité, le respect des normes écologiques et la maîtrise du calendrier de production.