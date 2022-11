Maroc : 3 sites de technopark verront le jour en 2023-2024

Le réseau du Technopark compte s'élargir davantage à travers trois nouveaux sites qui verront le jour en 2023-2024, a annoncé, vendredi à Casablanca, sa directrice générale, Lamiae Benmakhlouf.

En plus des cinq sites opérationnels (Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir et la Cité de l'innovation Souss-Massa), Technopark va s'élargir avec l'implantation de trois nouveaux sites au niveau des villes d'Oujda, Tiznit et Fès, a-t-elle fait savoir, lors d'une rencontre avec la presse.

Cet élargissement, a-t-elle expliqué, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Technopark dont l'objectif est de développer le nouveau modèle à travers l'ensemble du pays. Le choix des villes pour installer un nouveau site se base, en premier lieu, sur la sollicitation de la région, son potentiel et sa contribution au PIB national, dans le cadre d'un partenariat public-privé.

Premier incubateur d'entreprises technologiques au Maroc, Technopark a pour mission d'accompagner les startups et les très petites entreprises (TPE) dans le développement de leur business, en mettant à leur disposition une palette diversifiée de services qui s'adaptent à leurs besoins et aux contraintes de leurs secteurs d'activité (hébergement, coaching, formation, accès au financement, accès au marché, visibilité et réseau), a expliqué la DG.