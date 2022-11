Agadir : Le Concert pour la tolérance fait son grand retour

Après deux ans d’arrêt à cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le Concert pour la tolérance marquera son grand retour, samedi 12 novembre 2022 sur la plage d’Agadir, pour un spectacle en live et l’enregistrement d’un show télévisé. Ce dernier sera diffusé sur un bouquet de chaînes au Maroc, en France et ailleurs.

Créé en 2005, cette grande manifestation interculturelle est devenue un rendez-vous musical incontournable célébrant la tolérance, l’ouverture et le vivre-ensemble. «Sa notoriété et sa visibilité médiatique portent haut les couleurs du Maroc et valorisent son identité en tant que terre d’accueil et de partage, au confluent des cultures», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Produit par Electron Libre, en partenariat avec la Ville d’Agadir, M6 et 2M, le Concert pour la tolérance «favorise la rencontre entre des artistes marocains et français, ayant pour nombre d’entre eux une affinité particulière, familiale ou amicale, avec le Maroc et l’Afrique», rappelle la même source.

Seront à l’affiche cette année, Patrick Bruel, Douzi, Gims, Claudio Capéo, Manal, Abi, Christophe Willem, Mentissa, Ridsa, Chimène Badi, et bien d’autres. Le spectacle live commencera en fin de journée, ouvert à tous et entièrement gratuit. Jusqu’à 200 000 spectateurs sont attendus.

Le show télévisé sera tourné dans les conditions du direct grâce aux moyens techniques de 2M, qui en assurera aussi prochainement la retransmission, indiquent les organisateurs. Il sera ensuite diffusé par les chaînes partenaires, notamment sur M6, coproducteur de l’événement, ainsi que W9, disponible sur la TNT, le câble et le satellite et à travers le réseau international de TV5 Monde.

Le Concert pour la tolérance est co-organisé par l’Association pour la Tolérance, basée à Agadir et regroupant les représentants des partenaires institutionnels marocains de la manifestation : Royal air Maroc, l’Office national marocain du tourisme, le Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa, SAPS Taghazout Bay, les hôteliers d’Agadir ainsi que de nombreux sponsors.