Sahara : La cheffe de la diplomatie interpellée sur la nouvelle position de la Belgique

La ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib subit des pressions pour changer de position sur la question du Sahara occidental. Mardi, une dizaine de professeurs belges de droit international ont adressé une lettre ouverte, publiée au journal Le Soir, pour affirmer que «le soutien de la Belgique à l’initiative marocaine d’autonomie ignore les droits du peuple du Sahara occidental».

Une «carte blanche» qui reprend le vocabulaire du Front Polisario, évoquant tantôt le fait que le Sahara soit «une ancienne colonie espagnole, dont l’essentiel du territoire se trouve sous occupation du Maroc», tantôt une «occupation …dénoncée à plusieurs reprises par les Nations unies». «Il est regrettable que la ministre des Affaires étrangères ait choisi, en cédant à l’offensive diplomatique du Maroc, d’ignorer le droit international dans son approche du dossier du Sahara occidental, en donnant l’impression qu’il peut être invoqué et appliqué à géométrie variable, selon que vous êtes un allié ou un ennemi, un fort ou un faible. Il est encore temps de faire une analyse plus appropriée de la question et de corriger la position officielle de la Belgique, en la mettant en conformité avec les exigences du droit international», plaident-ils. Ce à quoi la cheffe de la diplomatie belge a dû réagir.

Auprès de l’agence Belga, la ministre a dit avoir «réaffirmé le soutien de la Belgique au processus mené par les Nations Unies pour une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour toutes les parties». Une position qui invite «à reprendre les discussions à l’arrêt depuis plus de deux ans et à trouver une solution». «La Belgique s’inscrit de la sorte dans la ligne des positions tenues par d’autres pays européens comme la France ou l’Allemagne», a ajouté la ministre.

Il y a deux semaines, la Belgique a salué le plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. La Belgique «considère le Plan d’autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base d’une solution acceptée par les parties», a affirmé depuis Rabat la cheffe de la diplomatie belge. Lors d’une conférence de presse organisée en marge de ses entretiens avec son homologue marocain Nasser Bourita, Hadja Lahbib a également estimé qu’«il est important que le processus politique reprenne».