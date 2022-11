Un Franco-marocain entame une marche de Bordeaux à Tanger pour aider des orphelinats

Un jeune franco-marocain a entamé, le 3 octobre dernier, une marche à pieds de Bordeaux vers Tanger. Un double challenge, sportif et humanitaire, pour cet éducateur âgé de 24 ans pour soutenir un orphelinat de Béni Mellal, une ville où est né son grand-père et où vit encore sa grand-mère.

Le jeune homme, originaire des Aubiers, qui marche entre 30 et 40 km par jour sur des terrains très variés, table sur une arrivée à Tanger dans une vingtaine de jours, rapporte Sud-Ouest. Amine confie au journal qu’il voulait que sa marche «touche du monde» autour de lui et «qu’elle ait du sens, une finalité». «Pour moi, presque deux mois de marche, c’est énorme. Je suis pourtant sportif, je fais du foot, du basket, mais les premiers jours ont été durs, je n’avais pas l’habitude», confie-t-il depuis La Carolina, en Andalousie, au 32e jour de sa marche.

La nuit, le Franco-marocain campe, toujours près des villes, s’accorde aussi quelques pauses dans des auberges. Des amis et plusieurs jeunes qu’il a suivis dans son travail ont marché quelques jours avec lui.

Une cagnotte pour aider a été mise en ligne sur la plateforme cotizup.com. Elle a permis au jeune d’atteindre son premier objectif, à savoir d’aider financièrement l’orphelinat de Béni Mellal. Ainsi, la cagnotte participative a atteint les 4 400 euros. Dans ce sens et via l’association Kafala qui vient en aide aux enfants abandonnés et aux orphelins du Maroc, il a décidé d’aider un autre orphelinat à Tanger, sur le détroit de Gibraltar. «Ils m’attendent le 24 novembre au soir à l’occasion d’un gala de charité», souligne le jeune homme