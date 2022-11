Maroc– Pays-Bas : La diplomatie néerlandaise réagit aux fraudes de prises de rendez-vous

Le gouvernement néerlandais a réagi, cette semaine, à la polémique d’octroi de visas aux Marocains au niveau des consulats du Pays-Bas au Maroc. Saisi par une lettre de la députée Kati Piri (PvdA), suite à un article de presse, soumise le 19 octobre, le ministère néerlandais des Affaires étrangères vient d’apporter une réponse aux 11 questions en lien avec cette problématique constatée également pour d’autres pays de l’espace Schengen.

Ainsi, à la question sur «le délai cible de 15 jours» non respecté à plusieurs reprises pour répondre aux demandes de visa, le ministère évoque une «hausse» du nombre de demandes de visas de court séjour pour l'espace Schengen. «En conséquence, les demandeurs peuvent être confrontés à des délais d'attente plus longs pour prendre des rendez-vous pour demander un visa», reconnaît-il, en assurant que «répondre aux besoins des applications est une priorité majeure» et que le département «s'efforce d'augmenter la capacité de prise de décision» mais reste «confronté à un certain nombre de problèmes de personnel à cet égard».

Le département reconnaît aussi que «la réservation de créneaux de rendez-vous par les intermédiaires joue un rôle dans l'allongement des délais d'attente que peuvent subir les demandeurs» et que le département, «malgré l’externalisation» de la gestion des rendez-vous, reste «responsable» de cette problématique. «L'augmentation de la capacité de traitement des demandes de visa dans le monde est une priorité essentielle. Afin de répondre aux besoins des demandeurs, le ministère s'emploie à augmenter la capacité de traitement du personnel en recrutant de nouveaux employés et en développant davantage les systèmes numériques», promet-on, ajoutant cependant que cette mesure peut prendre «plus de temps que prévu».

D’autres mesures techniques en préparation contre les fraudes

L'objectif reste toutefois que «l'octroi de visa Schengen s'élève à 80% de la production d'ici la fin de cette année, ce qui permettra aux demandeurs de visa de soumettre à nouveau leur demande de visa dans les délais applicables» et la priorité «sera donnée aux pays où cela conduit à des problèmes». Le ministère dit aussi «regretter les inconvénients et la déception que cela pourrait causer», notamment pour les Marocains ayant raté des événements familiaux, faute de rendez-vous ou de réponse à leur demande. «En cas d'obsèques ou d'autres urgences, le ministère s'engage à traiter en urgence la demande de visa pour des raisons humanitaires», rappelle-t-on.

Le département de Wopke Hoekstra reconnaît aussi certaines fraudes liées à la prise de rendez-vous. «Nous désapprouvons fortement cette pratique. Le site Web de VFS (la société gérant les rendez-vous, ndlr) avertit les gens de ne pas utiliser ces services», rappelle-t-il. «Un système de rendez-vous doit être accessible à toute personne souhaitant prendre rendez-vous. Les intermédiaires peuvent obtenir un rendez-vous de différentes manières : par exemple en utilisant un logiciel spécial et en déployant de la main-d'œuvre pour surveiller en permanence le système de rendez-vous», regrette-t-on encore.

«Des mesures techniques ont été prises pour empêcher les parties commerciales de réserver des créneaux pour les revendre ultérieurement. Par exemple, un rendez-vous doit être pris directement par le nom et que le nom ne peut plus être modifié dans le système par la suite. Si un rendez-vous est annulé, il n'est plus immédiatement libéré, mais cela se produit à un moment aléatoire. Il n'est également plus possible de faire des "réservations en bloc".» Diplomatie néerlandaise

Toutefois, «bien que ces mesures aient eu un certain effet, elles n'ont pas complètement résolu le problème», regrette le département, ajoutant que «d'autres mesures techniques sont actuellement en préparation pour tenter de réduire encore l'ampleur de ce problème».

A rappeler que les Pays-Bas ne sont pas le seul pays de l’espace Schengen concerné par cette problématique. En septembre dernier, le consul général d’Italie à Casablanca, Marco Silvi a annoncé la suspension des prises de rendez-vous des visas de regroupement familial à travers l’entreprise sous-traitante TLS Contact. Un arrêt pour une durée de deux semaines nécessaires à des réajustements techniques contre certaines fraudes, a-t-il expliqué dans une déclaration officielle filmée, regrettant des «pratiques de médiation généralisées pour obtenir des rendez-vous au centre de service TLS Contact à Casablanca».