La mission de l’AIEA salue la préparation du Maroc aux situations d’urgence

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a salué le haut niveau de préparation par le Maroc pour répondre aux urgences radiologiques. Le pays, qui envisage de recourir à l’énergie nucléaire, est «devenu un acteur incontournable de la préparation et de la réponse aux situations d’urgence (EPR) au niveau régional et international», ont indiqué les conclusions d’examen à l’issue d’une mission dix jours, visant à examiner le cadre EPR du Maroc pour les urgences nucléaires et radiologiques.

Worl nuclear news (WNN) indique que l’examen a été effectué à la demande du gouvernement marocain. Il a été hébergé par l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR). Le pays utilise déjà des technologies nucléaires et radiologiques pour des applications médicales, industrielles, agricoles, de recherche et d’enseignement, grâce à un réacteur MA-R1 TRIGA au Centre de recherche nucléaire de Maâmora, exploité par le Centre national de l’énergie, des sciences et de la technologie nucléaires. Il envisage d’inclure l’énergie nucléaire à son bouquet énergétique.

En 2019, AMSSNuR a été désigné comme «le premier centre africain de renforcement des capacités de l’AIEA pour l’EPR». L’objectif de la mission de l’équipe d’experts internationaux a été dirigée par Brian Ahier, directeur général de la Direction des sciences de l’environnement et de la santé radiologique à Santé Canada. L’objectif a été de «fournir une évaluation des dispositions et des capacités de l’EPR du Maroc par rapport aux normes de sécurité de l’AIEA et servir de base à d’autres améliorations».

La mission EPREV a identifié «un haut niveau de capacité dans tout le pays pour les opérations d’urgence radiologique sur le terrain et a identifié plusieurs points forts dans le cadre EPR du Maroc», ajoute la même source. Celle-ci indique «un engagement ferme envers la préparation aux urgences nucléaires et radiologiques parmi toutes les parties prenantes, l’accueil et la participation à la formation, à la sensibilisation et au renforcement des capacités pour la REP nationale et internationale, l’engagement au niveau du ministère tout au long du processus de planification nationale et le maintien d’un haut niveau de capacité dans tout le pays pour les opérations d’urgence radiologique sur le terrain».