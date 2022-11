Côte d’Ivoire : Le Marocain Intelcia inaugure l'extension de son site à Abidjan

Le Groupe marocain Intelcia, acteur global de l’outsourcing, a marqué la célébration de ses cinq ans de présence en Côte d’Ivoire par l’inauguration, jeudi à Abidjan, de l’extension de son site historique, et ce lors d’une cérémonie placée sous le haut patronage du premier ministre ivoirien, Patrick Achi. La cérémonie s’est déroulée en présence notamment de la ministre ivoirienne de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, de l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, et du co-fondateur-Président directeur général d’Intelcia, Karim Bernoussi, et de plusieurs autres personnalités.

Pour les responsables du Groupe marocain, cette inauguration conforte la volonté de ce dernier de poursuivre son engagement et consolider ses investissements en Côte d’Ivoire en offrant davantage d’opportunités d’emploi aux jeunes de ce pays d’Afrique de l’Ouest. En effet, depuis son implantation en 2017, l’effectif est passé de 293 collaborateurs à près de 1 500 en 2022, en plus des 450 emplois créés au cours de cette année, et qui font du site d’Abidjan le plus grand site d’Intelcia en Afrique, ont-ils souligné, faisant remarquer que ce sont plus de 500 postes qui seront à pourvoir en 2023.

De son côté, Abdelmalek Kettani a mis en avant les relations d’amitié et de fraternité solides qui existent entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, mettant l’accent sur la présence en Côte d’Ivoire de plusieurs entreprises marocaines qui contribuent et accompagnent les progrès et les avancées socio-économiques de ce pays. Le diplomate marocain a assuré que d’autres projets viendront conforter cette forte présence qui s’inscrit en droite ligne des Hautes orientations royales en faveur de la promotion de la coopération Sud-Sud en général, et la coopération maroco-ivoirienne en particulier.

La nouvelle extension qui porte la surface totale du site aujourd’hui à 9 000 m² avec 1 250 positions. Dans son intervention, Karim Bernoussi a relevé que «cette extension est une évidence pour Intelcia et démontre [sa] volonté de poursuivre durablement [son] implantation dans le Continent de manière générale, et en Afrique subsaharienne en particulier. Ce nouveau pas dans la vie du Groupe suit une logique d’investissements responsables, créateurs d’emplois et de valeur ajoutée pour tout son écosystème». Depuis 2020 Intelcia, qui est installé dans plusieurs pays du monde, figure dans le Top 5 des recruteurs francophones en Côte d’Ivoire, s’est-il réjoui.