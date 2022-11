France : Salah Abdeslam s’est marié religieusement depuis sa cellule

Seul membre encore vivant des commandos des attentats du 13 novembre 2015, et condamné cet été à la perpétuité incompressible, Salah Abdeslam s’est marié en prison, selon une information relayée ce mercredi par la presse française. L’union aurait été scellée par téléphone entre le terroriste et une femme dont l’identité n’a pas été révélée.

Le détenu, considéré comme coauteur des attentats qui ont entraîné la mort de 130 personnes, a célébré cette union depuis la prison de Fleury-Mérogis, ajoute-t-on, précisant que le mariage était une union religieuse, et non civile.

«L’épouse du terroriste est une femme choisie par son père, qui ne le connaissait pas. Leurs conversations ont été constamment surveillées par les services de renseignement français qui avaient noté l’envie du détenu de se marier», poursuit-on de même source.

Des sources médiatiques affirment qu’il s’agirait de Yasmina, la précédente fiancée de Salah Abdeslam, avec laquelle il avait rompu peu avant les attentats du 13 novembre. Elles rappellent que le terroriste «suscite l’attention de nombreuses personnes, notamment de jeunes femmes radicalisées qui lui envoient des courriers». Deux de ces admiratrices auraient essayé d’épouser religieusement le terroriste avant de faire marche arrière, l’information ayant été révélée dans la presse.

En juin dernier, Salah Abdeslam, 33 ans, a été condamné à la prison à perpétuité incompressible, et incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, en Essonne.