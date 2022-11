Espagne : L’ex-président de la Chambre des députés se rend à Laâyoune

Après José Luis Rodriguez Zapatero, c’est au tour de José Bono de se rendre au Sahara. L’ancien président de la Chambre des représentants et ex-ministre de la Défense est arrivé, hier, à Laâyoune à la tête d’une délégation espagnole. Bono a eu mercredi des entretiens avec le maire de Laâyoune, Hamdi Ould Errachid.

Ce déplacement est une reconnaissance, de sa part, de la souveraineté marocaine sur la province. Un acte précédé par les éloges de José Bono au plan d’autonomie marocain au Sahara, présenté en 2007.

En effet, au dernier congrès du Mouvement sahraoui pour la paix (MSP), organisé aux Iles Canaries le 22 et 23 septembre, Bono y était sur place et avait pris la parole pour appeler le Polisario à accepter la solution marocaine. «Une proposition qui mérite d'être examinée, non pas parce qu'elle est en faveur du Maroc mais parce qu'elle est intelligente et que la population sahraouie a besoin de solution».

Pour mémoire, en plein crise des relations maroco-espagnoles, en 2021 suite à l’accueil par le gouvernement Sanchez du chef du Polisario, dans un hôpital à Logrono, Bono avait pris la défense de Rabat. «C’est grâce au royaume du Maroc que nous avons pu arrêter plusieurs islamistes radicaux et éviter la commission d’attentats terroristes avec des morts (…) Malheureusement, il y a certains (en Espagne) qui veulent que le Maroc soit toujours perçu comme l’ennemi éternel», avait déclaré Bono.