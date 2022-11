L'influenceuse et star de téléréalité Marine El Himer annonce s’être convertie à l’islam

Marine El Himer, star de téléréalité et influenceuse franco-marocaine. / DR

Après avoir fêté, en octobre dernier, l’obtention de la nationalité marocaine, Marine El Himer, star de téléréalité, a annoncé mercredi, s’être déjà convertie à l’islam. L’influenceuse a dévoilé, sur son compte Instagram, des images de sa conversion à l’islam.

«Il y a des routes que tu dois prendre seule. Pas d’amis, pas de famille, pas de partenaire. Juste toi et Allah, a-t-elle écrit en légende à une vidéo d’elle en train de prononcer la chahada. «Certains d’entre vous le savent, mais beaucoup se posent encore la question ; et bien que je sois assez réservée sur ce sujet, que je ne l’ai jamais officiellement déclaré : je me suis convertie à l’Islam il y a quelques mois de cela», annonce-t-elle.

«Ceux qui suivent mon quotidien le savent (je ne vous apprends peut-être rien), mais ce qui est sûr, c’est l’importance de partager cette partie de moi aussi intime et personnelle qu’elle soit avec ceux que je considère aujourd’hui comme une deuxième famille : VOUS !», a poursuivi la jeune franco-marocaine. «Il n’y a aucune honte à la conversion à une autre religion quelle qu’elle soit. C’est un droit fondamental que chacun devrait pouvoir pratiquer librement», a-t-elle insisté.

Marine et sa sœur jumelle Océane sont nées à Bordeaux le 26 juillet 1993. D’origine marocaine, elles n’ont pas connu leur père biologique, ce qui a amené Marine à entreprendre plusieurs allers retours entre le Maroc et la France pour compléter les démarches administratives. L’influenceuse et star de téléréalité a même organisé, il y a quelques semaines, une fête à Marrakech pour célébrer l’obtention de la nationalité marocaine.