Maroc : Le taux de chômage recule à 11,4% au troisième trimestre de 2022

Le taux de chômage a diminué de 0,4 point entre les troisièmes trimestres de 2021 et de 2022, passant de 11,8% à 11,4% au niveau national, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Ce taux a enregistré une baisse en milieu urbain, passant de 16% à 15% (-1 point), et a stagné à 5,2% en milieu rural, précise le HCP qui vient de publier une note d'information relative à la situation du marché du travail au troisième trimestre de 2022.

La note fait aussi ressortir que le nombre de chômeurs a baissé de 70 000 personnes entre le troisième trimestre de 2021 et celui de 2022, passant de 1 447 000 à 1 378 000 chômeurs, ce qui correspond à un repli de 5%, résultant d'une diminution de 62 000 chômeurs en milieu urbain et de 8 000 en milieu rural. Le taux de chômage a baissé, aussi, de 0,9 point parmi les hommes, passant de 10,4% à 9,5%, contre une augmentation parmi les femmes, passant de 16,5% à 17,8%.

Il a également enregistré une baisse parmi les diplômés, passant de 18,7% à 17,7%, les non diplômés, de 4,4% à 4,1%, les personnes âgées de 45 ans et plus, de 3,7% à 3,1%, et les personnes âgées de 25 à 34 ans, de 18,8% à 18,4%. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans ont, vu, par contre, leur taux de chômage augmenter, passant de 31% à 31,7%.

Par ailleurs, le volume du sous-emploi a connu une baisse, durant la même période, de 1 027 000 à 911 000 personnes. Le taux de sous-emploi est ainsi passé, au niveau national, de 9,5% à 8,5%, de 8,6% à 7,5% en milieu urbain et de 10,8% à 9,9% en milieu rural.

La note explique, par ailleurs, que cinq régions abritent 73,2% de l'ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus. La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 22,4% d’actifs, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,8%), de Marrakech-Safi (13,3%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (12%) et de Fès-Meknès (11,7%), précise le HCP.

De plus, quatre régions affichent des taux d’activité plus élevés que la moyenne nationale (44%), en l'occurrence Tanger-Tétouan-Al Hoceima (49,9%), Casablanca-Settat (46,6%), Marrakech-Safi (45,2%) et Rabat-Salé-Kénitra (44,4%). Elle relève que presque sept chômeurs parmi dix (69,4%) sont concentrés dans cinq régions, à savoir Casablanca-Settat (24,6%), suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,6%), de Fès-Meknès (13,4%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9,3%) et de l’Oriental (8,5%).

Les taux de chômage les plus élevés sont observés dans les régions du Sud (21%) et de l’Oriental (14,6%). Avec moins d’acuité, quatre autres régions dépassent la moyenne nationale (11,4%) à savoir Fès-Meknès (13%), Casablanca-Settat (12,5%), Souss-Massa (11,7%) et Béni Mellal Khénifra (11,6%). Les régions de Drâa-Tafilalet, de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Marrakech-Safi enregistrent, en revanche, les taux les plus bas avec respectivement 10%, 8,8%, et 6,9%.