France : La ville de Tours cherche à agrandir ses carrés musulmans

Florent Petit, adjoint au maire de Tours délégué quartier Tours-Sud, aux services publics de proximité et l’accès aux biens communs, estime que «les carrés musulmans sont pleins sur toute la métropole». Face à cette situation, les autorités publiques envisagent des projets, en 2023, au niveau de «Tours-Sud, là où il y a du terrain disponible». «En 2023, il devrait y avoir des décisions pour créer un nouveau carré musulman à Tours-Sud», a annoncé le responsable, cité par La Nouvelle République.

Une autre possibilité envisagée serait celle d’un carré musulman métropolitain, mais le temps presse, selon les associations cultuelles de la ville, où certaines inhumations prennent du temps, faute de place. «Les agrandissements, ça fait des années qu’on entend ça», indique à la même source Mohamed Abachri, responsable départemental du culte musulman.

Aujourd’hui, Tours compte deux carrés musulmans : un au cimetière de Tours-Sud, avec 184 places dont 96 pour les adultes et 88 pour des enfants et un autre à Saint-Symphorien, de 111 places avec 48 pour les adultes et 53 pour les enfants. «A ceux-là s’ajoutent 500 places au cimetière de Tours-Nord, avec des tombes qui respectent les critères d’inhumation selon les rites musulmans», sans pour autant être dans un carré musulman délimité.