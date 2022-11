Maroc : Baraka fait le point sur les mesures anticipatives pour assurer l'approvisionnement en eau

Le ministre de l'Equipement et de l'eau, Nizar Baraka a passé en revue, mercredi à Rabat, les différentes mesures anticipatives et urgentes pour faire face aux répercussions de la sécheresse et assurer l'approvisionnement en eau. «Sur fond de la situation hydrique exceptionnelle que connaît le Maroc, des solutions proactives ont été envisagées pour surmonter les répercussions de la sécheresse», a-t-il indiqué lors de sa présentation du projet de budget sectoriel de son département au titre de l'exercice 2023, devant la commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement à la Chambre des représentants.

Ces mesures proactives et urgentes portent sur l’exploitation rationnelle des eaux souterraines, l'interconnexion entre système hydraulique, la gestion intégrée des ressources en eau et la lutte contre le gaspillage d'eau, a-t-il expliqué, notant qu'au cours du mois de décembre 2021, une série de mesures urgentes ont été prises en coordination avec les différents acteurs visant à assurer l'approvisionnement en eau potable. Dans ce cadre, Nizar Baraka a fait savoir qu’une série de conventions ont été signées, portant sur trois bassins et une région, pour un coût total de 2,335 milliards de dirhams (MMDH), répartis sur les bassins de la Moulouya (1,318 MDH), Oum Errabia (202 MDH) et Tensift (522 MDH), ainsi que la région de Drâa-Tafilalet (293 MDH).

Le responsable gouvernemental a rappelé que deux conventions ont été signées, la première porte sur la réalisation de petits barrages et retenues collinaires, nécessitant un montant global de 4,27 MMDH, avec la programmation de 129 petits barrages entre 2022-2024, tandis que la seconde vise à soutenir l'approvisionnement du milieu rural en eau potable (4,31 MMDH), au profit de plus de 119 centres ruraux et environ 2 400 Douars. Il a également fait savoir que le bilan des réalisations en termes de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, a porté sur 80 centres ruraux et plus de 4 930 douars, au cours de la période 2020-2022, précisant que 2 MMDH ont été alloués en 2022 pour assurer l'approvisionnement de plus de 40 centres ruraux et environ 1 970 Douars.

Il s’agit également, a-t-il poursuivi, de l’adoption d’un programme urgent et complémentaire, à travers la signature de deux conventions portant sur l'acquisition de 706 camions citernes, de 26 stations mobiles de dessalement d'eau de mer et de 15 stations de déminéralisation des eaux saumâtres.