Dakar : Benkhadra promeut la Gazoduc Nigeria-Maroc à l’African Investment Forum

Le projet de Gazoduc Nigéria-Maroc est un «véritable outil puissant de développement et d’intégration régionale», a souligné, mercredi à Abidjan, la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM). «C’est un projet transformateur de notre continent», a indiqué Amina Benkhadra, qui intervenait devant un panel d’investisseurs en marge de la 3e édition du Forum pour l’investissement en Afrique (African Investment Forum), initié par la Banque africaine de développement (BAD).

Elle a rappelé, à cet égard, que cette infrastructure stratégique, vise à maximiser les retombées économiques, sociales et environnementales sur les territoires concernés à travers notamment l’accélération de l’électrification, le soutien au développement, la dynamisation de l’économie régionale et l’intégration économique. Pour elle, la vision qui guide ce projet, le socle de la collaboration entre le Nigeria et le Maroc, sert de base à l’intégration dans ce projet stratégique de l’ensemble des pays qui jalonnent le Gazoduc. Il s’agit de contribuer véritablement au développement d’une importante partie du continent et d’en assurer une croissance équitable et durable pour l’ensemble des 350 à 400 millions de populations qui vont en bénéficier, a-t-elle fait remarquer, dans une déclaration à la MAP.

La responsable a précisé que cette rencontre, organisée à la demande de la BAD, a permis d’échanger et de positionner ce projet dans le radar des grands partenaires réunis dans le cadre du Forum d’Abidjan, une plate-forme importante et lieu majeur d’échange et de rencontres régulières en vue d’établir des accords d’investissement.

Considérant l’importance du projet du Gazoduc Nigeria-Maroc, une table ronde spéciale (Presidential Boardroom) a été organisée par Bajabulile Tshabalala, première vice-présidente de la Banque africaine de développement, en présence d’Akinwuni Adesina, Président de la BAD, au cours de laquelle une présentation de ce projet stratégique a été faite. Etaient également présents à cette table-ronde, l’ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abdelmalek Kettani et Malika Dhif, administratrice de la BAD représentant le Maroc, la Tunisie et le Togo.