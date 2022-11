Plaidoyer pour que le Maroc soit l’ambassadeur de l’égalité en Afrique et au Moyen-Orient

La réunion régionale d’Afrique et du Moyen-Orient du Partenariat pour un gouvernement ouvert (Open Government Partnership, OGP), tenue du 1er au 3 novembre à Marrakech, est l’occasion pour l’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) de plaider pour une meilleure représentativité politique et publique des compétences féminine, dans les pays participants. «En accueillant les activités de la réunion régionale de l’OGP, le Maroc est appelé à jouer un rôle stratégique au niveau de l’Afrique et du Moyen-Orient dans les questions de transparence, de participation citoyenne, d’intégrité et de responsabilité, en plaçant l’égalité des sexes et la lutte contre la violence et la discrimination comme priorité dans les engagements des nouveaux plans d’action activés sur lesquels les gouvernements travailleront», a indiqué l’ONG dans un communiqué publié mercredi.

Dans ce sens, l’association a appelé les exécutifs actuels, la société civile et les différents acteurs et partenaires à poursuivre leurs efforts pour «renforcer les garanties législatives de protection des femmes par une révision complète des différentes lois discriminantes, notamment le Code de la famille, le Code pénal et la loi sur la lutte contre les violences faites aux femmes». Dans son plaidoyer, l’ADFM a également préconisé d’«activer la parité dans les fonctions électives et administratives par un soutien global à la représentation et à la participation des femmes à tous les postes de décision et de responsabilité».

L’ONG a aussi plaidé pour «développer les initiatives des femmes leaders aux niveaux politique et administratif et éliminer les stéréotypes dominants sur les femmes et le travail politico-administratif», en plus de «permettre aux femmes d’accéder à des opportunités de travail décent et soutenir diverses initiatives économiques qu’elles entreprennent». Par ailleurs, elle a appelé les gouvernements à «généraliser la protection sociale à toutes les femmes travaillant dans "l’économie des soins" et leur permettre d’avoir la protection sociale nécessaire».

L’ADFM a aussi préconisé de «renforcer la participation des femmes à la planification et à l’élaboration de politiques nationales et territoriales inclusives et sensibles à l’égalité des sexes», en plus de l’«achèvement des chantiers de budgétisation participative sensible au genre à travers l’amélioration des données, des systèmes d’information et des indicateurs, au niveau national et territorial».