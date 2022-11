Maroc : Visa For Music fait son retour du 16 au 19 novembre 2022

Grand événement international dédié aux musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, organisé dans le cadre de «Rabat Capitale africaine de la culture», Visa For Music (VFM) revient pour une 9e édition entièrement en présentiel, du 16 au 19 au novembre courant. Festival musical et marché professionnel, le rendez-vous invite des artistes venus des quatre coins du monde.

Du Maroc sont attendus Farid Ghannam & the Cosmic Carnival (Maroc & Pays-Bas), Stranger Souma, Abir El Abed, Marmoucha Orchestra ft. Mehdi Nassouli (Pays-Bas & Maroc), Anass Oublaid, Daox, et Raste, indiquent les organisateurs, dans un communiqué parvenu à Yabiladi. Des régions Afrique et Moyen-Orient sont attendus Fanie Fayar (R. Congo),Tenin Diawara (Guinée), Rasha Nahas (Palestine et Allemagne), Izaya (Ouganda), the Engineers (Arabie Saoudite), Saintrick (Congo & Sénégal), Mr Leo (Cameroun), Wood Sound (Bénin), Zef (Liban), Gultrah Sound System (Tunisie), Ans-T Crazy (Guinée), Bernice the Bell and the Bell Band (Burundi), Beb Diwan (Tunisie & France), Little Kesho (Rwanda), l’Orchestre féminin Kabiessi (Bénin) et Issa Dioubaté (Guinée)

De l’Europe et du Canada viendront Demi Portion (France), Ayrad (Canada), Pamela Badjogo (Gabon & France), Zily (Mayotte), Amara Quartet (Portugal), Ars Nova Napoli (Italie), Rokia Bamba (Belgique), Odreii (Canada & Jamaïque), Jocelyn Balu et Borumba (France & R. D. du Congo), Júlia Colom (Espagne), Samir Aouad (Maroc & France) et Aziz Konkrite (France).

Plus qu’un festival, VFM en tant que «lieu d’échange culturel et intellectuel» prévoit aussi plusieurs journées de conférences et de tables rondes en présence de centaines d’acteurs culturels venus de plus de 50 pays. Il sera question notamment du marché de l’exportation de la musique, de l’industrie musicale, avec une restitution de travaux de recherche, de la question de l’espace public et des musiques actuelles, ou encore dans l’investissement dans les industries culturelles et créatives (ICC). Les rencontres se tiendront au Café La Scène du cinéma La Renaissance, ainsi que la coupole du Palais Tazi.

Les organisateurs rappellent que l’un des objectifs essentiels est de «renforcer le réseau des professionnels de la culture». C’est ainsi que l’«Expostand» au Palais Tazi accueillera, durant trois jours, des exposants qui bénéficieront de la visibilité offerte par l’espace. Pour être informé davantage sur VFM, les festivalies peuvent visiter le site de Visa For Music.