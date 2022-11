Espagne : Trois Marocains condamnés pour avoir aidé des mineurs à quitter des centres d’accueil

Trois citoyens marocains ont été condamnés récemment à Séville, pour avoir emmené des mineurs non accompagnés, résidant dans des centres d’accueil de Séville et de Cadix, vers d’autres parties de l’Espagne. Selon la presse espagnole locale, les trois hommes ont écopé de 19 mois de prison suite au jugement rendu par un tribunal de Séville. Toutefois, ils n’iront pas en prison, car les peines ont été suspendues suite à un accord avec le procureur.

Pour le délit de trafic d’êtres humains, le tribunal a prononcé une peine de sept mois d’emprisonnement et une amende de 90 euros, alors qu’il a exigé 12 mois de prison pour le délit d’enlèvement d’enfants. Selon le jugement, les trois accusés se sont employés, entre septembre et novembre 2018, «à faciliter le transit et le séjour en Espagne de compatriotes mineurs non accompagnés en violation de la réglementation administrative relative aux étrangers» et ce, en échange de diverses sommes d’argent. Ainsi, ils aidaient les mineurs à quitter les centres d’accueil de Séville ou de Cadix, où ils étaient sous la tutelle de la Junta de Andalucia, pour se rendre dans d’autres endroits d’Espagne.

L’un des accusés était «chargé de contacter les familles des mineurs qui se trouvaient au Maroc et de négocier avec eux le prix des transferts, en s’occupant également de la collecte des enfants dans les centres de protection et de leur transport jusqu’en Catalogne». Les deux autres étaient «chargés d’accueillir et de garder les mineurs dans leurs domiciles d’Alcalá de Guadaira et de Guillena, respectivement». Une fois arrivés à destination, les deux accusés emmenaient les mineurs vers des postes de police pour prétendre les avoir «trouvés errant dans la rue». Ces mineurs sont à nouveau placés dans des centres situés dans d’autres régions espagnoles.

S'ils commettent un nouveau crime dans les deux ans, les trois accusés risquent d’être emprisonnés, conclut-on.