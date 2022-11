Espagne : Les autorités écartent tout lien entre disparitions de Marocains et trafic d’organe

Au cours de l'année écoulée, les forces et organes de sécurité en Espagne ont enregistré un total de 22 285 signalements de disparition, soit 21,5% de plus qu'en 2020. Le Maroc est le pays qui compte le plus grand nombre de disparus en Espagne.

Ces chiffres auraient conduit l’association du Grand Rif pour les droits humains, basée à Nador, de «suspecter» des gangs de trafiquants d'organes, qui seraient responsables des disparitions des immigrés marocains. Selon la presse espagnole, l’ONG aurait même demandé au ministère marocain des Affaires étrangères de «surveiller ces cas de disparition par le biais des ambassades et consulats» du royaume. L’ONG aurait ajouté que le nombre de plaintes pour disparition de Marocains s'élève, jusqu’à ce jour, à 2 423 cas, parmi lesquels des centaines de mineurs.

Citées par les médias ibériques, les autorités espagnoles écartent totalement cette hypothèse. Le ministère de l'Intérieur a ainsi rejeté cette piste de trafic d'organes ou de mineurs. Il évoque des «disparitions ponctuelles et volontaires de jeunes qui quittent les centres pour mineurs puis y reviennent».

Pour les cas de Ceuta et de Melilla, des sources policières soulignent que «la grande majorité» des personne signalées comme disparues «s'échappent de ces centres et, bien qu'elles reviennent plus tard, elles doivent logiquement porter plainte et cela augmente les statistiques des personnes disparues». Les mêmes sources ont également averti que dans de nombreux cas, «ces jeunes changent de nom et restent donc dans le registre des personnes disparues car les données ne correspondent pas». Le Défenseur du Peuple (Defensor del Pueblo) en Andalousie ne donne pas non plus de crédibilité à ces plaintes, conclut-on.