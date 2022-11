Aït Melloul : Les Eaux minérales Al Karama investissent 35 MDH

La société des Eaux Minérales Al Karama vient d’opérer une extension, qui s’étend sur plus de 3000m2, dans son usine d’Ait Melloul à Agadir. Il s’agit d’un investissement de 35 millions de dirhams (MDH) qui intègre désormais une nouvelle ligne d’embouteillage pour la production de bouteilles Amane Souss en petits formats (1,5 L, 50 cl et 33 cl), lancées pour la première fois sur le marché, indique la société dans un communiqué. Cette nouvelle ligne permettra en outre à l’usine de générer 30 nouveaux emplois directs.

«Cette extension d’usine intervient dans le sillage de la stratégie de développement et de pénétration du marché opérée par la société des Eaux minérales Al Karama sur le sol marocain, mais aussi suite à la forte demande pour les bouteilles Amane Souss de petits formats», a déclaré Mounir El Bari, directeur général de Al Karama. «Amane Souss bénéficie en outre du label bébé octroyé par le ministère de la Santé et de la protection sociale en reconnaissance de sa composition qui se caractérise par une faible teneur en sodium et nitrate, et qui est fortement conseillée pour les femmes enceintes, les nourrissons et bébés», poursuit le communiqué.

«Disponible en formats 1,5L, 2L, 3L, 5L et 7L, Amane Souss se distingue sur le marché marocain avec ses éco-bouteilles en bleu Azur et rose qui préservent l’eau des rayons du soleil. Cette eau de table pure minéralisée par système d’ultrafiltration et d’osmose inverse est mise en bouteille à Agadir. Solidement ancrée dans l’identité marocaine, Amane Souss a puisé son nom dans la culture amazigh, en plus d’avoir pour philosophie l’adage marocain ‘Al Maa Amane’», conclut la même source.