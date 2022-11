Electricité : Un «bonus» pour inciter les Marocains à réduire leur consommation

Le ministère de la Transition énergétique et du développement durable et l'Office national de l’Eau et de l’Electricité (ONEE) ont lancé, mardi soir à Casablanca, une nouvelle initiative d’économie de l’électricité qui permettra au consommateur final de réduire sa facture. «Il s’agit d’une initiative qui vient appuyer la campagne habituelle de sensibilisation à l'efficacité énergétique lancée par le ministère en coordination avec ses organismes sous tutelle concernés», a déclaré à la MAP la ministre, Leila Benali.

Accompagnée du directeur général de l'ONEE, Abderrahim El Hafidi, la responsable gouvernementale a indiqué que la campagne vise à récompenser le consommateur et à l’inciter à optimiser sa consommation d’électricité et ainsi réduire sa facture. Il sera question de faire une comparaison entre la consommation en novembre-décembre 2022 par rapport aux mêmes mois de 2021, donnant lieu à un bonus en 2023 aux consommateurs ayant le plus économisé en termes d’énergie, a-t-elle expliqué. À terme, la campagne espère économiser près de 5% d’énergie «peut même plus», a estimé Mme Benali, ajoutant que «ces 5% correspondent à la consommation mensuelle d’une ville de la taille de Tanger».

Selon les données fournies par l’ONEE, la consommation du Maroc pendant les mois de novembre et décembre 2021 s’est établie à 5,5 TW/h. Une hypothèse de réduction de 5% de la consommation sera traduite par l’économie en novembre-décembre de près de 275 GW/h. Cette expérience permettra également d’inculquer une certaine culture de l’efficacité énergétique mais aussi de développer un esprit de solidarité et d’engagement national dans ce domaine, a noté la ministre.

Selon le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, l’efficacité énergétique est un levier de compétitivité de l’économie et de réduction de la facture énergétique nationale. Dans ce sens, le ministère ambitionne de généraliser les mesures d’efficacité énergétique dans tous les secteurs d’activités, notamment les secteurs les plus consommateurs d'énergie, à savoir le transport qui représente environ 38% de la consommation énergétique finale, le bâtiment (33%), l’industrie (21%) et l’agriculture et l’éclairage public (8%).