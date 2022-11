Maroc-Lettonie : airBaltic inaugure sa liaison saisonnière reliant Riga à Marrakech

La compagnie aérienne lettonne airBaltic a inauguré, cette semaine, une nouvelle liaison saisonnière reliant Riga à Marrakech, qui devient sa première destination en Afrique. La ligne aérienne propose désormais deux vols par semaine entre sa base de Riga et l’aéroport de Marrakech-Menara, opérés en Airbus A220-300 de 145 ou 148 passagers.

Les départs sont programmés lundi à 9h35 (arrivée à 14h05) et vendredi à 7h35 (arrivée à 12h05), les vols retour quittant le Maroc lundi à 15h00 (arrivée à 21h15) et vendredi à 12h45 (arrivée à 19h00, durée de vol moyenne 5h30), détaille-t-elle dans un communiqué.

Marrakech «est la ville la plus populaire pour les voyageurs internationaux au Maroc. C’est une excellente porte d’entrée vers les montagnes de l’Atlas, les déserts du Sahara et offre de nombreux lieux d’intérêt», indique la compagnie aérienne low cost. «Nous sommes ravis de lancer notre toute première route régulière vers l’Afrique. Marrakech ou la soi-disant Perle du Sud est à la fois une destination exotique et chaleureuse, et un centre économique important, également pour la Lettonie. De plus, elle a beaucoup à offrir pour la culture», confie Pauls Calitis, directeur des opérations d’airBaltic, cité par le communiqué.

Join the grand opening of our first-ever flight to Africa, the spectacular Marrakesh! ?? This new destination will steal the ? of any nature lover, adventure seeker, and culture fan! The pearl of North Africa can be reached with a direct ✈️ twice a week: https://t.co/Uwr1jHiQdl pic.twitter.com/XDZoAf0DY9