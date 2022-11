Maroc : Le «nouveau projet sociétal pour la gauche» en débat à Rabat

Le Forum Pensée et Citoyenneté organise, ce jeudi à Rabat, en collaboration avec Friedrich Ebert Stiftung organise, sa deuxième table ronde qui discutera autour du mouvement progressiste et la gauche dans le champ politique et sociétal. Le thème de cette table ronde s'inscrit dans le programme 2022-2023 du Forum Pensée et Citoyenneté : «Quel nouveau projet sociétal pour la gauche au Maroc ?», indique le forum dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

«Le choix du thème de cette deuxième table ronde, et du reste des thématiques qui suivront, émane, conformément à la plateforme constitutive du Forum, de la conviction collective de la nécessité du retour des chercheurs et des intellectuels dans le giron de la pensée politique», poursuit la même source. L’objectif étant «d'insuffler une nouvelle dynamique à l'action politique et d'ouvrir de nouveaux horizons pour la démocratie dans notre pays, après la transformation du politique en un champ miné par les conflits générés par les intérêts et privilèges individuels et catégoriels».

Pour le forum, «l'un des plus grands paradoxes caractérisant la situation politique générale de notre pays tient au fait que les valeurs de référence de la gauche, ses slogans et principes de base n'étaient jamais aussi présents qu'elles ne le sont actuellement au sein de l'opinion, imprégnant les consciences et traversant aussi bien le discours des acteurs politiques que la pratique des organisations de la société civile». «Mais en même temps, la gauche n'a jamais été aussi absente sur le plan institutionnel et au sein des organisations de prise de décision au quotidien», enchaîne-t-il. Une «régression de la gauche» qui n'a «pas enfanté un mouvement d'idées et d'évaluation de la part des penseurs de la gauche comme cela s'est produit dans d'autres pays, où la gauche est passée par des épreuves similaires».

Le forum propose, dans ce sens, de «poser sereinement certaines questions et questionnements, et de les soumettre au débat public lors de cette rencontre».

A rappeler que le Forum Pensée et Citoyenneté se veut un club politique qui vient «répondre à un besoin objectif ressenti aujourd'hui par un grand nombre d'intellectuels préoccupés par les affaires publiques - d'idées et de croisement de visions, de propositions, analyses et suggestions dans un contexte marqué par un rétrécissement alarmant de l'espace de pensée qui encadre l'action politique».