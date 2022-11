Maroc-Brésil : Le roi Mohammed VI félicite le président Lula da Silva

Le roi Mohammed VI a adressé, mardi, un message de félicitations à Luiz Inacio Lula da Silva, à l’occasion de son élection en tant que président de la république fédérale du Brésil. «Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Lula da Silva pour la confiance renouvelée placée en lui par le peuple brésilien, lui souhaitant plein succès dans la réalisation des aspirations du peuple à davantage de progrès et de prospérité», rapporte la MAP.

Le roi a exprimé sa «considération pour les relations d’amitié solide et de coopération fructueuse dans tous les domaines unissant le Royaume du Maroc et la République fédérale du Brésil, assurant de Sa volonté d’œuvrer de concert avec M. Lula da Silva pour consacrer le partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays, et de le développer pour répondre aux aspirations communes pour l’intérêt des deux peuples amis et pour contribuer à la consolidation des liens de solidarité et d’intégration Sud-Sud».

Pour rappel, dans le cadre d'une tournée en Amérique Latine en novembre 2004, le roi Mohammed VI avait effectué une visite officielle au Brésil, marquée par ses entretiens en tête-à-tête avec le président Lula da Silva et une réunion de travail élargie. A cette occasion, les deux leaders avaient publié une déclaration conjointe. Au niveau politique, le communiqué avait noté que le président brésilien soutient les résolutions du Conseil de sécurité des Nations-unies en vue de parvenir à une solution politique négociée et définitive à la question du Sahara, par le biais du dialogue.