Stress hydrique au Maroc : Le ministre de l’Agriculture défend la culture de l’avocat et la pastèque

A la Chambre des conseillers, le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, a défendu la culture des fruits de l’avocat et la pastèque. Elle ne contribue pas à aggraver le stress hydrique, a-t-il soutenu. Ce sont des «allégations» et de «grandes erreurs», a expliqué le ministre lors de la séance des questions orales, du mardi 1er novembre, à la Chambre haute.

Sadiki a affirmé que la culture des deux fruits «occupent des zones limitées, 9 000 hectares de terres agricoles pour l'avocat et 19 000 hectares pour la pastèque». Le ministre de l'Agriculture a souligné que le problème du manque de ressources en eau n’est pas spécifique à cette année, ajoutant que «les barrages n'étaient pas complètement remplis depuis des années, car les pluies n'étaient jamais suffisantes pour le faire».

Pour rappel, le gouvernement marocain a décidé, fin septembre, de suspendre les opérations de subventions des cultures, qui nécessitent une irrigation importante. Dans la ligne de mire de l’exécutif, que préside Aziz Akhannouch, les arbres avocatiers et la pastèque. La décision portait alors les signatures du ministre de l’Agriculture, la Pêche maritime, le Développement rural, des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa. Le suivi de l’application de l’arrêt conjoint a été confié aux services relevant des ministères des Finances et l’Agriculture.