Etats-Unis : Le Maroc offre une zone de stabilité en Afrique du nord (rapport US)

Face à une concurrence chinoise de plus en plus menaçante, un rapport publié, hier, par la «Heritage Foundation» recommande aux Etats-Unis d’accorder une attention particulière à l’Afrique du nord. Son auteur a établi un scénario, qui est le fruit d’une enquête menée auprès d’experts en politique étrangères à Washington. «La situation la plus probable est que les intérêts américains dans la région continueront de souffrir et que l'administration (Biden) ne fera aucun effort significatif pour les protéger. Plus précisément, on peut s'attendre à une plus grande expansion de l'influence chinoise».

Le rapport alerte, également, de l’impact des situations sécuritaires et politiques, notamment en Libye, Tunisie et en Algérie sur la présence américaine dans la région. «L'Algérie reste corrompue, oppressive et potentiellement instable, bien que soutenue récemment par l'augmentation des ventes d'énergie, en particulier vers l'Europe», note le think-tank américain.

Quant à la Tunisie, le rapport souligne que «le gouvernement tunisien s’efforce de combattre le terrorisme et de sécuriser ses propres frontières. Les Etats-Unis et la Tunisie ont rapidement développé leurs relations bilatérales et établi un dialogue stratégique, y compris une discussion naissante sur un accord commercial. Cependant, l'agitation politique en Tunisie s'est intensifiée (…) avec des politiques gouvernementales de plus en plus autoritaires». Une référence au coup de force du président Kaïs Saïed du 25 juillet 2021.

«Malgré les troubles, le pays reste important pour les Etats-Unis en raison de sa position stratégique sur la mer Méditerranée et en Afrique du Nord». Pour rappel, le Maroc et la Tunisie ont, depuis 2004 et 2016, le statut d’alliés majeurs des Etats-Unis en dehors de l’OTAN.

«La dynamique des relations avec le Maroc est l’œuvre de Donald Trump»

«Contrairement aux troubles en Tunisie et en Libye, le Maroc a été un partenaire engagé pour les Etats-Unis. Il coopère également de plus en plus avec Israël. Washington semble se contenter de s'appuyer sur cette relation pour superviser sa connaissance générale de la situation et son engagement dans la région» de l'Afrique du nord, affirme l’auteur du rapport.

«Récemment, les Etats-Unis et le Maroc ont convenu de continuer à développer la coopération bilatérale en matière de sécurité. L'engagement se concentre sur le terrorisme transnational, la criminalité transnationale et les cybermenaces. Cet effort, cependant, repose principalement sur l'élan de la relation établie par la précédente administration américaine», précise-t-il.

En effet, c’est sous la présidence de Donald Trump que Rabat et Washington ont signé, le 2 octobre 2020, un accord de coopération militaire d’une durée de 10 ans. Un acte renforcé, le 10 décembre de la même année, par la reconnaissance des Etats-Unis de la marocanité du Sahara en échange du rétablissement des relations diplomatiques entre le royaume et Israël. Une normalisation que le rapport attribue aussi à l’administration Trump.

Le rapport de la «Heritage Foundation», estime que «l’attention des Etats-Unis en Afrique du Nord restera probablement concentrée sur le Maroc». En effet, Washington ne cautionne pas la politique autoritaire du président tunisien Kaïs Saïed et est préoccupée par la proximité militaire entre l'Algérie et la Russie.