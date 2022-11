Sommet arabe : L’Algérie n’a pas convié le SG de l’Union du Maghreb

L’Algérie n’a pas convié le secrétaire général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), le Tunisien Taïeb Baccouche, pour prendre part à la séance d’ouverture du sommet arabe. «Le secrétaire général de la Ligue arabe a adressé, «le 2 octobre, une invitation officielle» à Baccouche, indique le secrétariat général de l’UMA dans un communiqué, parvenu ce mardi à notre rédaction.

«Le secrétaire général a décidé de ne pas prendre part au sommet parce qu’il n’a pas reçu d’invitation du pays hôte du sommet. Son absence au sommet n’a aucun lien avec l’Etat tunisien comme ont signalé des médias», explique la même source. Les services de Baccouche attribuent son absence à sa participation à une conférence africaine, organisée ce mardi à Marrakech, par les Nations unies et la CEDEAO.

Pour rappel, les médias algériens avaient fustigé l’appel lancé, fin août, par le secrétaire général de l'UMA à une réconciliation entre le Maroc et l’Algérie. «C’est un appel énigmatique à plus d’un titre. Son auteur, le Tunisien Taïeb Baccouche, qui est en voie de remplacement, gère une coquille vide, un organe comateux et prêt à disparaître à tout moment si les conditions favorables venaient à être réunies», avait écrit le quotidien Le Jeune Indépendant.

Le Tunisien Baccouche avait accueilli avec enthousiasme la main tendue par le roi Mohammed VI à l’Algérie, datant du 6 novembre 2018. Il avait annoncé «la disposition de son pays à accueillir les travaux du 7e sommet de l’Union du Maghreb Arabe à l’occasion du 30e anniversaire de sa création».