L'Ethiopie décerne un prix panafricain à feu Hassan II

L’Ethiopie a décerné un prix panafricain à feu le roi Hassan II, pour le dévouement et la contribution du regretté Souverain à l’émancipation de l’Afrique et au panafricanisme, notamment à travers ses actions dans la création de l’Organisation de l’Unité africaine. Le prix panafricain a été remis mardi à Addis-Abeba au Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, par le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, lors d’une grande cérémonie organisée à Addis-Abeba à l’occasion du premier Sommet africain de la jeunesse qui s’est tenue du 29 octobre au 1er novembre dans la capitale éthiopienne.

A travers cette distinction, l’Ethiopie rend hommage à Hassan II pour le dévouement et la contribution du regretté Souverain à l’émancipation de l’Afrique et au panafricanisme, sources d’inspiration des jeunes générations pour le renouveau du Leadership africain. Le défunt souverain a été honoré par une reconnaissance exceptionnelle en tant que défenseur de l’unité de l’Afrique et de la prospérité du continent dans une présentation devant le Premier ministre éthiopien, d’anciens chefs d’Etat africains, des membres du gouvernement, du corps diplomatique accrédité à Addis-Abeba et de hautes personnalités.

Cette cérémonie a été aussi l’occasion de rendre hommage à des éminents dirigeants africains, pères fondateurs de l’Organisation de l’Unité africaine et du Panafricanisme et de remettre le Prix à dix autres chefs d’Etat africains.

Placé sous le thème «l'Afrique intégrée sur le pont du Premier ministre Abiy Ahmed», le Sommet africain de la jeunesse est le premier du genre à rassembler les jeunes du continent à Addis-Abeba dans le but de créer une plateforme pour que les leaders de l'Afrique de demain puissent partager leurs expériences. Le Sommet a réuni des jeunes de pays africains afin de réfléchir à la manière dont les décideurs politiques et les organisations de jeunesse peuvent contribuer à relever les défis auxquels la jeunesse africaine continue d'être confrontée dans ses efforts pour réaliser une Afrique unie, pacifique et prospère.