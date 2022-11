Nasser Bourita : La main du Maroc est toujours tendue à l'Algérie

En marge de sa participation au sommet arabe en Algérie, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita a confirmé que le roi Mohammed VI «a été l'un des premiers dirigeants arabes à exprimer leur désir d'assister à ce sommet». «Nous avions officiellement informé la Ligue arabe et Sa Majesté le Roi a appelé ses frères, rois, princes et chefs d'États arabes pour les informer», a-t-il ajouté dans une interview accordée à Sky News Arabia.

Cependant, «les conditions ne se sont pas réunies pour que Sa Majesté le Roi soit présent», a-t-il enchaîné, soulignant que «les instructions de Sa Majesté étaient de séparer ce qui est bilatéral de ce qui est une action arabe conjointe». «La présence ici en Algérie émane de notre responsabilité envers cette action arabe conjointe», a-t-il insisté.

Une coopération «défensive» avec Israël

S'agissant des relations maroco-algériennes, Nasser Bourita a expliqué que «le Maroc n'a menacé aucune nation dans sa souveraineté territoriale et n'arme aucune milice pour affronter un quelconque Etat. Le Maroc en souffre et Sa Majesté le Roi dit toujours que la politique étrangère doit être basée sur l'ambition et la clarté», a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie marocaine a abordé la coopération militaire avec Israël, notant que «le Maroc renforce sa coopération militaire, et il y a une milice qui annonce quotidiennement qu'elle est en guerre contre le Maroc, et attaque des sites marocains d'où elle se trouve» ; en l’occurrence le Front Polisario. «Le Maroc n'a jamais attaqué le sol d'un pays arabe, mais le Maroc a le droit de défendre son sol national», a-t-il martelé, avant de préciser que les accords avec Israël relèvent d’une «coopération défensive». «C'est le droit du Maroc, à l'instar de notre coopération avec la France, les États-Unis et pays arabes frères», a-t-il encore expliqué, en insistant sur le fait que le royaume est «un pays pacifique» qui a le droit de préserver son intégrité territoriale.

Revenant aux relations avec le voisin de l’Est, le ministre a déclaré que «la main du Maroc est toujours tendue vers le pays voisin, et Sa Majesté le Roi l'a dit textuellement. L'Algérie ne sera affectée par aucun mal venant du Maroc». «Aujourd'hui, alors que nous parlons de réconciliation… Combien y a-t-il de frontières fermées dans le monde ? Il y a les deux Corées, Israël et la Palestine, le Maroc et l'Algérie...», a-t-il dit, avant de rappeler que «le Maroc n'a pas coupé ses relations diplomatiques avec l'Algérie». «Les relations ont été coupées unilatéralement. Les frontières ont été fermées unilatéralement, et c'est la réalité», a-t-il conclu.